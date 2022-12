Vader (33) vrijgesproken voor verkrachting dochter in Menen na klacht in Congo

Een klacht door de moeder van het meisje bij de Belgische ambassade in het Congolese Kinshasa betekende de start van een onderzoek wegens verkrachting tegen de 33-jarige vader uit Menen. De correctionele rechtbank van Kortrijk sprak hem dinsdag vrij.

Op 28 juni 2021 meldde de FOD Buitenlandse Zaken aan de politie dat de moeder van het meisje bij de Belgische ambassade in Kinshasa melding had gemaakt van seksueel misbruik door de vader. Vader en dochter woonden toen bij de (groot-)moeder in Menen. Aan de politie verklaarde het meisje dat ze sinds haar zesde verschillende keren door haar vader verkracht was, tot hij haar terug naar Afrika stuurde.

De rechters vonden evenwel geen objectieve bewijzen van de verkrachting: geen fysieke sporen, geen positieve huiszoeking, het gynaecologisch onderzoek bracht geen duidelijkheid… “Het vermoeden van onschuld is het uitgangspunt en bij twijfel volgt er ook vrijspraak”, zo motiveerde de rechter. De vader had steeds zijn onschuld staande gehouden. Het meisje is ondertussen 16. (LSI)