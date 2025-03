“Uw dochter is een hoer”: moeder hoopt op werkstraf nadat ze leerkracht in gezicht slaat

Een 36-jarige vrouw uit Blankenberge is bij verstek veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel voor de slag die ze uitdeelde aan een leerkracht van een Brugse school. De moeder ging niet akkoord, tekende verzet aan en hoopt nu op een werkstraf. “Mijn cliënte beseft dat haar reactie buiten proportie was”, zegt meester Frederik Vanparys.

Het conflict ontstond nadat de dochter van de beklaagde via sociale media een foto van een lerares had verspreid. Het meisje had er bovendien een beledigende tekst bij geplaatst. De school strafte haar, maar dat was duidelijk niet naar de zin van moeder J.N., die op 13 maart 2023 in gesprek ging met een leerkracht van de Brugse middelbare school.

Verzet aangetekend

Tijdens het gesprek raakten de gemoederen verhit en gaf J.N. de mannelijke leerkracht een rake klap in het gezicht. Volgens het slachtoffer ging het om een vuistslag, maar in haar verhoor hield de vrouw het op een gewone slag. De Blankenbergse kwam niet opdagen voor haar proces in de Brugse rechtbank en werd bij verstek veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel.

J.N. ging niet akkoord en tekende verzet aan, waardoor ze afgelopen donderdag een nieuwe proces kreeg. De moeder tekende nu wel present. “De vuistslag kwam er nadat de leerkracht haar dochter een hoer noemde”, zegt meester Frederik Vanparys. “Mijn cliënte beseft dat dit niet kon en dat haar reactie buiten proportie was. Maar raak je haar kinderen, dan reageert ze fel.”

Preek

De Brugse strafrechter sprak de moeder kordaat toe. “Dit is toch compleet onaanvaardbaar gedrag”, sneerde de rechter. “Mochten alle ouders zich zo gedragen, hoe kan een school dan nog functioneren? Hou je handen thuis of je mag je valies maken en naar de gevangenis gaan.” De vrouw bood haar excuses aan en hoopt een werkstraf te krijgen.

Vonnis op 24 april.