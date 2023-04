Uniek in Vlaanderen: Kortrijk deelt busverbod uit via burgemeestersbesluit

Een groep jongeren veroorzaakte de voorbije maanden vergaande overlast op de bus in Kortrijk. Om het probleem op te lossen, werkten Stad Kortrijk, Politiezone VLAS en De Lijn een aantal gezamenlijke acties uit met als uniek sluitstuk een busverbod. Het eerste werd intussen uitgedeeld aan de voornaamste overlastpleger.

De maatregel zorgde ervoor dat de 19-jarige man twee maanden lang de bus niet kon nemen op het specifieke traject. Aan het busverbod werd meteen ook een begeleidingstraject bij jeugdwelzijnswerking Ju.Wel gekoppeld om de dieperliggende oorzaken voor het gedrag te zoeken.

Agressie neemt toe

Op de parking aan de Wandelweg (uitrit tunnel Doorniksewijk) vond deze namiddag een gezamenlijke controleactie plaats van de politie en de controleurs van De Lijn. Dergelijke samenwerkingen komen er nadat De Lijn sinds de start van dit schooljaar meerdere meldingen kreeg van overlast op een druk naschools bustraject naar het station. Het bleek vaak te gaan om een agressieve houding van bepaalde jongeren naar de buschauffeur toe: verwensingen, bedreigingen, diefstal, vandalisme en zelfs fysieke agressie. “Gelukkig is het voor mij al een tijd geleden dat ik nog met agressie te maken heb gehad, maar het gebeurt steeds frequenter. Ik heb de indruk dat de mentaliteit van de mensen na corona veranderd is. Wij proberen daar rustig mee om te gaan en krijgen zelfs opleiding van De Lijn hoe we daarop moeten reageren. We leggen onze taak uit en dat wij eveneens gemachtigd zijn om identiteitsbewijzen te controleren. Meestal loopt het daar mis omdat mensen ons niet geloven”, licht lijncontroleur Kurt Dekens toe. Een collega is intussen een vijftal maanden arbeidsongeschikt door fysieke agressie van een passagier. “Wij zijn geen beulen en doen gewoon ons werk, maar soms kan het op een fractie van een seconde mislopen. Met de politie erbij voelen we ons veiliger.”

Gezamenlijke controleacties

De Lijn beschikt over camerabeelden van de incidenten, maar die beelden zijn pas na de feiten bruikbaar, als de daders al lang zijn verdwenen. Veiligheidspersoneel op de bus inzetten, werkt preventief, maar het is niet mogelijk om hen op elke rit te plaatsen. Vaak verdwijnen de daders weer wanneer ze zien dat er op de bus controle is. Stad Kortrijk en de politiezone Vlas werkten daarom in samenwerking met De Lijn een nieuw soort maatregel uit. Bij de gezamenlijke controleacties stappen ze halverwege het traject op een afgesproken plek op de bus. Ze voeren gecombineerde controles uit op zwartrijden (rijden zonder geldig vervoerbewijs) en op het bezit van drugs (met de drugshond van de politiezone Vlas). De controles waren dus niet te ontvluchten. Op basis van de aangeleverde camerabeelden, gecombineerd met getuigenissen, kon de politie een aantal aanstokers identificeren. Eén van hen, een 19-jarige man uit Kortrijk, kreeg in februari het eerste busverbod via een burgemeestersbesluit, uniek in Vlaanderen. “Dat werd ook zo overgemaakt aan de ouders én aan de school, want het was niet de bedoeling dat de persoon daardoor school miste. Hij diende zijn verplaatsing gedurende twee maanden anders te organiseren. Nam die persoon toch nog de bus, dan riskeerde hij een GAS-boete. Ik hoop dat de overlastplegers in kwestie tijdens hun wandeling wat meer respect krijgen voor de chauffeurs en de diensten van De Lijn”, aldus Ruth Vandenberghe.

Begeleidingstraject bij Ju.Wel

Aan het busverbod werd meteen ook een begeleidingstraject bij Ju.Wel gekoppeld. Jeugdwelzijnswerkers gaan daarbij in gesprek met de jongere en met zijn ouders om op zoek te gaan naar dieper liggende oorzaken voor het gedrag. Ju.Wel was aanwezig op het politiekantoor waar de jongere in kwestie de bestuurlijke maatregel betreffende het busverbod ondertekende. Tijdens deze eerste ontmoeting verduidelijkte de jeugdhulpverlener wat het Ju.Wel-traject inhoudt. Sinds dan was er wekelijks contact met de jongere zelf en/of zijn ouders. Ju.Wel stond onder meer stil bij wat het verbod concreet betekent, onder andere voor het schoolgaan. Ook de vraag wat er nodig is om na het busverbod een hernieuwde kans te krijgen en hoe de jongere daarna wél verantwoordelijkheid zal opnemen, kwam aan bod.