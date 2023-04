Uitbater voormalig ‘massagesalon’ Villa Relaxia riskeert vier jaar cel

Gedrogeerde prostituees, versnipperde contracten en fysieke mishandelingen: achter de gevel van Villa Relaxia in de Hoog-Brabantlaan in Sint-Andries speelden zich volgens het gerecht drie jaar lang vreselijke taferelen af. Toenmalig zaakvoerder Franky L. (58) uit Brugge en twee gerantes moeten zich nu verantwoorden voor mensenhandel en prostitutiemisdrijven ten aanzien van dertien slachtoffers. Voor L. eist het parket vier jaar cel.

In het intussen verdwenen pand waar tot in 2008 het bekende bordeel Villa Latoya gevestigd was, runde Franky L. van 2015 tot 2017 Villa Relaxia. Op papier werden er enkel massages gegeven, maar volgens het gerecht werden in het pand prostituees op brutale wijze uitgebuit. De bal ging in 2017 aan het rollen na een tussenkomst van de politie voor een dispuut met een sekswerker. “Uit de verklaringen van de meisjes bleek dat er sprake was van fysiek geweld”, verduidelijkte procureur Frank Demeester. “Ze werden tot bepaalde seksuele handelingen verplicht. Maar als ze niet in de pas liepen, moesten ze de gevolgen dragen.”

Volgens Demeester kregen de prostituees steevast een proefcontract. “Dit verdween in de versnipperaar als er geen controle op zwartwerk was geweest. Op die manier kon de beklaagde een zwart circuit organiseren.” In totaal zouden in Villa Relaxia dertien vrouwen zijn uitgebuit. Eén van hen stelde zich burgerlijke partij en eist 10.000 euro schadevergoeding. “Ze liep blijvende fysieke en psychische letsels op”, pleitte advocaat Kris Vincke. “Ze werd mishandeld en zelfs gedrogeerd om seksuele handelingen te stellen die ze niet wou. Het deed denken aan scènes uit de serie Matroesjka’s.”

Spilfiguur

De procureur vroeg vier jaar cel, 104.000 euro boete en 348.000 euro verbeurdverklaring voor L. De vijftiger staat niet enkel terecht voor mensenhandel en exploitatie van prostitutie, maar ook voor geweld tegen twee voormalige gerantes van Villa Relaxia. M.V. (56) uit Gent en R.A. (38) uit Schaarbeek hadden allebei een relatie met L. en zouden geregeld in de klappen hebben gedeeld. Ze zitten evenwel mee in de beklaagdenbank en riskeren elk een jaar cel voor hun rol in het clandestiene bordeel. De beide vrouwen wezen L. aan als spilfiguur, maar zelf wast de Bruggeling de handen in onschuld.

Volgens advocaat Koen Blomme investeerde L. op vraag van M.V. in een massagesalon. “Mijn cliënt dacht dat het om legale activiteiten ging en stelde zelfs zijn woning als borg voor een lening bij de bank”, pleitte hij. “Hij verbleef geregeld in het privégedeelte van Villa Relaxia, maar deed zelf niets. De vrouwen werden tot niets verplicht en seks was zelfs verboden volgens het huisreglement.” Blomme wees met een beschuldigende vinger naar M.V. “Zij had de touwtjes in handen en deed de aanwervingen. Ze misbruikte mijn cliënt, die heel manipuleerbaar is, en probeerde zelfs zijn geslachtsdelen te elektrocuteren. Hij heeft dan ook klacht ingediend wegens foltering.”

Failliet

Villa Relaxia ging uiteindelijk failliet en in 2021 werd het pand gesloopt. “De curator stelde geen onregelmatigheden vast”, ging meester Blomme verder. “Mijn cliënt mocht een nieuwe zaak starten maar had de financiële middelen niet meer.” De rechter doet uitspraak op 24 mei. (AFr)