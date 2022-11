Twintiger voor derde keer in 5 maanden terecht voor moeilijkheden met vriendin en zus

Drie maal scheepsrecht? Een 26-jarige jongeman uit Waregem stond voor de derde keer in 5 maanden tijd voor de rechter in Kortrijk terecht. Hij bedreigde zijn vriendin en zus met de dood, zelfs vanuit de gevangenis. “Ons gezin vecht al 12 jaar en raakt uitgeput. Hopelijk zie je het zelf eens in”, klonk het bij de zus.

De zus, die zelf ook politie-agente is, stelde zich net als vorige week burgerlijke partij. Haar broer Thibauld V. dreigde er mee haar te zullen vermoorden en Albanezen te sturen om dat uit te voeren. Hij houdt haar verantwoordelijk voor zijn verblijf in de gevangenis. Naar zijn (ex-)vriendin bleef hij ook dreigberichten en -telefoontjes sturen. Een nieuwe celstraf van 1 jaar hangt hem boven het hoofd. “Onder invloed van drank of drugs komt telkens een onverwerkt trauma naar boven”, aldus de zus. “Maar na 12 jaar moet het gedaan zijn mijn ouders kapot te maken. Hij moet dat eindelijk eens zelf beseffen. Sommige bruggen zijn opgeblazen maar hij kan er nog altijd zelf iets aan doen.”

Zijn advocaat gaf toe dat hij onder invloed van drank en drugs dingen heeft gedaan die niet door de beugel konden, getuige zijn 17 eerdere veroordelingen. “Zijn krediet bij justitie is op, dat beseft hij”, pleitte hij. “Hij is bereid na zijn vrijlating zich residentieel te laten opnemen.” De bedreigingen naar zijn zus ontkende hij, het partnergeweld en belaging van zijn vriendin bekende hij. “En daar schaam ik me voor”, vertelde hij aan de rechter. Vonnis op 12 december. Tegen het einde van het jaar moet hij ook weten wat de rechter vindt van slagen aan zijn toen zwangere (ex-)vriendin en de vuistslagen en schoppen die hij aan zijn zus en enkele agenten gaf. Die aanklachten maken deel uit van twee andere zaken die nog voor de rechtbank hangende zijn. (LSi)