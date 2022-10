Twintiger uit Wingene riskeert minstens vijf jaar cel voor foltering van zijn moeder

Het Openbaar Ministerie eist minstens vijf jaar effectieve celstraf voor een 25-jarige man uit Wingene wegens foltering van zijn moeder. Hij brak de heup van de 50-jarige vrouw en terwijl ze kermend van de pijn op de grond lag joeg hij haar schrik aan door steakmessen naast haar hoofd te gooien.

Op 16 april drong Cédric V. de woning van zijn moeder in Wingene binnen. De 50-jarige vrouw had enkele berichten naar zijn vriendin gestuurd en dat stond hem klaarblijkelijk niet aan. Het kwam tot een ruzie waarbij V. zijn moeder tegen de grond wierp waardoor ze een heup brak. “In plaats van haar te helpen dreigde hij ermee ook haar andere heup te breken”, schetste procureur Yves Segaert-Vanden Bussche de hallucinante feiten. “Twee uur lang probeerde ze zich naar de zetel te slepen om de hulpdiensten te verwittigen.”

Terwijl zijn moeder lag te kermen van de pijn ging V. buiten sigaretten roken. Terug binnen joeg hij de doodsbange vrouw nog wat meer schrik aan door drie steakmessen vlak naast haar hoofd te gooien. Opmerkelijk: pas twee dagen voor de mishandeling van zijn moeder was V. veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke celstraf voor zwaar partnergeweld. V. had zijn toenmalige vriendin met een loodjesgeweer in het gezicht verwond en de gerechtspsychiater schreef toen in zijn verslag dat de beklaagde beter een verbod op liefdesrelaties zou krijgen.

Nog feiten

V. stond maandag niet enkel terecht voor de feiten ten aanzien van zijn moeder. Hij moest zich ook verantwoorden voor grof geweld ten aanzien van zijn huidige vriendin. Begin oktober vorig jaar – hij was toen nog maar net samen met de 23-jarige vrouw uit Staden – kwakte hij haar met het hoofd tegen de vloer van zijn bestelwagen. Enkele weken later probeerde hij haar tot twee keer toe te wurgen. Bij de tweede poging verloor de vrouw bijna het bewustzijn. Daarna probeerde V. haar ook nog op het hoofd te slaan met een beeldje. Begin dit jaar greep V. haar nog eens bij de keel.

Volgens de procureur deed de jonge vrouw uit schrik geen aangifte. “Ze was bang dat hij haar zou vermoorden”, stelde hij. De moeder stelde zich wél burgerlijke partij, maar dan enkel symbolisch. “Haar zoon is onlangs vader geworden en mijn cliënte wil zijn toekomst niet hypothekeren”, pleitte advocate Annelies Van Damme. De verdediging gaf toe dat de feiten ernstig waren. “Maar foltering of onmenselijke behandeling is toch wat te hoog gegrepen”, meende advocaat Mathieu Langerock, die aandrong op een voorwaardelijke bestraffing. “Zo kan hij verder behandeld worden voor zijn drankprobleem. Zijn vriendin wil ook dat hij terug naar huis komt.”

In zijn laatste woord drukte V. zijn spijt uit. “Ik wil een toekomst uitbouwen en zorgen voor mijn gezin”, sprak hij. De rechtbank doet uitspraak op 14 november. (AFr)