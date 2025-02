Twintiger uit De Haan ontsnapt voor derde keer aan effectieve celstraf voor aanranding van 14-jarig meisje

Een 25-jarige man uit De Haan is in de Brugse rechtbank voor de derde keer ontsnapt aan een effectieve celstraf voor aanranding van een 14-jarig meisje. Het Openbaar Ministerie vroeg al twee keer tevergeefs de intrekking van zijn voorwaarden.

De beklaagde ontfermde zich wel vaker over meisjes die van huis waren weggelopen. Volgens het OM maakte S.T. daarbij misbruik van hun kwetsbare positie. Toen hij zelf nog minderjarig was, liep hij bovendien al eens tegen de lamp voor verkrachting. Op 19 april 2019 kuste S.T. een 14-jarig meisje en betastte haar borsten. In juni 2020 kreeg hij voor die aanranding achttien maanden voorwaardelijke celstraf.

In 2022 vroeg het OM een eerste keer om de voorwaarden van T. te herroepen omdat hij ze niet correct naleefde. Maar de verdediging stelde toen dat de communicatie met zijn justitieassistent spaak liep en benadrukte dat de jongeman wel degelijk begeleiding volgde. De rechter besliste daarop om niet in te gaan op de vraag van de procureur.

Maar dit najaar kwam zaak de opnieuw voor de rechtbank en herhaalde het OM zijn vraag om de voorwaardelijke straf om te zetten in een effectieve. “De beklaagde blijft drugs gebruiken”, stelde procureur Jochen van Aalst. Maar advocate Mélanie Sevenant drong aan op een ultieme kans. “Hij probeert zijn voorwaarden wel degelijk zo goed mogelijk te volgen. Zijn druggebruik heeft hij zwaar afgebouwd.”

De rechtbank ging donderdag in op het verzoek van de verdediging en herriep het probatie-uitstel niet. In het vonnis merkte de rechtbank op dat S.T. er alsnog in slaagde om te bewijzen dat de begeleiding voor zijn drugsverslaving en seksuele problematiek nu wél goed verloopt. (AFr)