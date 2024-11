Twintiger slaat vrouwelijke buschauffeur bij terugkeer naar Brugse gevangenis: zes maanden cel

Een 26-jarige Roeselarenaar heeft voor de Brugse rechtbank zes maanden effectieve celstraf gekregen voor slagen aan een vrouwelijke buschauffeur. Saleh K. wou na een uitgaansvergunning terugkeren naar de gevangenis, maar raakte naar eigen zeggen gestresseerd door een staking bij De Lijn.

Op 26 oktober 2023 mocht Saleh K. enkele uren de Brugse gevangenis verlaten. ’s Namiddag wou hij op ’t Zand in Brugge de bus nemen om terug te keren naar het penitentiair complex. Maar door een spontane staking bij De Lijn moest de man twee uur wachten op zijn bus. Uiteindelijk kon hij om 14.30 toch opstappen en naar de Legeweg rijden.

Aangekomen aan de gevangenis stapte K. op de chauffeur – een vrouw – af en gaf haar prompt een slag in het gezicht. Achteraf ontkende de twintiger dat hij de bus genomen had. Maar onderzoek wees uit dat hij zijn abonnement om 14.29 uur had gescand op ’t Zand.

Op zijn proces betwistte K. de feiten niet langer. De verdediging drong aan op mildheid. “Mijn cliënt wou absoluut niet te laat terug zijn in de gevangenis”, pleitte de advocaat van K. “Door die staking kreeg hij last van stress. Hij beseft dat zijn gedrag niet door de beugel kan.”

Saleh K. liep eerder al zeven veroordelingen op en zit nog minstens vast tot eind 2026. (AFr)