Twintiger slaat glazen fles stuk op hoofd caféganger in Oostende: twaalf maanden cel

Een 22-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank twaalf maanden effectieve celstraf gekregen voor opzettelijke slagen en verwondingen.

Op 11 februari vorig jaar hield de politie in de Antoon Belpairestraat in Oostende toezicht op het sluitingsuur van de café’s. Plots werd ze benaderd door een jongeman die bloedde aan het voorhoofd. Naar eigen zeggen had hij in Club Truth ruzie gehad na een opmerking over zijn vriendin. Iemand had daarbij een glazen fles op zijn hoofd kapotgeslagen. Door de verwondingen was hij uiteindelijk elf dagen werkonbekwaam.

Bloedend

De uitbater wees de politie in de richting van de dader, die een vaste klant was in de zaak. Een getuige had gezien hoe A.A. (22) in de richting van het Monacoplein was vertrokken. Daar kon de twintiger worden aangetroffen. Hij bloedde aan zijn linkerhand en had ook bloedvlekken op zijn kledij. Toch ontkende hij de feiten en beweerde hij dat hij zich verwond had bij het openen van een fles.

Camerabeelden wezen echter uit dat A. een loopje nam met de waarheid. Hij werd ook formeel herkend door het slachtoffer. De Oostendenaar kwam niet opdagen voor zijn proces. Hij werd eerder al veroordeeld voor geweld. (AFr)