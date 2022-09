Twintiger ontkent twee jaar durend partnergeweld, ondanks ribbreuken en gescheurd trommelvlies

Een 24-jarige jongeman uit Harelbeke wordt er van verdacht tijdens zijn twee jaar durende relatie met een 39-jarige dame uit Lauwe (Menen) haar maar liefst 11 keer te hebben geslagen. Voor de correctionele rechtbank van Kortrijk riskeert hij 2 jaar cel maar zelf blijft hij in alle toonaarden ontkennen. “Het was de slechtste relatie uit mijn leven”, klonk het.

Op 6 november 2020 was voor de vrouw uit Lauwe de maat vol. Die dag had ze net op de begrafenis afscheid genomen van haar vader maar toen ze thuis arriveerde, moest ze nog een pak slaag verteren. Aanleiding was een banale ruzie over een Netflixserie. Die dag besliste ze dat het genoeg was geweest en dat ze niet zoals de talloze keren voordien na het indienen van een klacht bij de politie die opnieuw zou intrekken.

“Omdat hij altijd beloofde dat het de laatste keer was, dat hij mij nooit meer pijn zou doen”, verklaarde de vrouw waarom ze telkens opnieuw haar klachten introk. “Ik was naïef, geloofde hem en dacht dat ik hem kon veranderen. Maar hij gebruikte cocaïne. Mijn spaarboekje is aan zijn verslaving opgegaan.” Aanvankelijk was Ahmed El H. lief en charmant maar hij isoleerde zijn vriendin door haar te verbieden nog contact te onderhouden met vrienden of vriendinnen. Bankkaart en autosleutels moest ze voor hem verstoppen. “Al na enkele weken relatie startten de slagen, eerst met de vlakke hand maar het werd steeds erger”, aldus het slachtoffer. Het resulteerde onder meer in een gescheurd trommelvlies, een bont en blauw geslagen gezicht of vier ribbreuken.” Een Facebookpost waarin ze op een foto toonde hoe haar gezicht was toegetakeld ging in november 2020 viraal.

Ahmed El H. blijft ondanks de klachten en de medische vaststellingen niettemin de beschuldigingen ontkennen. “Ik was wellicht haar toy boy. Ze gebruikte en manipuleerde me”, klonk het voor de rechter. “Als het toch zo slecht was, waarom hernam ze dan steeds de relatie?” Hij vroeg vrij te worden gesproken. De vrouw vroeg een fikse, morele schadevergoeding van 7.500 euro. “Ze verloor haar vertrouwen, is angstig en speelde zelfs haar job kwijt”, aldus haar advocaat Michiel Hoet. Vonnis op 24 oktober. (LSi)