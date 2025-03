Twintiger krijgt werkstraf na twee zware caféruzies, slachtoffer liep mogelijk epilepsie op

Bijna vier jaar na de feiten is een intussen 22-jarige jongeman uit Izegem veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur en een boete van 1.600 euro, waarvan 320 effectief, voor twee zware caféruzies. Een slachtoffer liep daarbij mogelijk blijvende epilepsie op, al is dat jaren later nog steeds onduidelijk.

De oudste feiten dateren al van 21 augustus 2021. De beklaagde Z.D., toen net negentien geworden, kreeg ruzie op café in Izegem maakte daarbij twee slachtoffers. Die verklaarden dat D. zelf ruzie zocht en dat het buiten tot een vechtpartij kwam. Een persoon werd bij de keel gegrepen en in zijn gezicht geslagen. Een vriend van het slachtoffer kwam tussen en kreeg ook klappen.

In februari 2022 speelden zich bijna identieke feiten af. Z.D. kreeg opnieuw ruzie met een vreemde op café en sloeg de man buiten neer. Achteraf sloeg en trapte D. nog na. Het slachtoffer was maandenlang geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt en had kort na de feiten een epileptische aanval.

De vraag of de man mogelijk blijvende epilepsie opliep, blijft ook jaren later onbeantwoord. Er loopt nog steeds verder medisch onderzoek. Intussen krijgt de man alvast 2.734 euro schadevergoeding. Aan zijn werkgever moet Z.D. 2.151 euro betalen voor het loonverlies dat hij veroorzaakte.

Op het proces bood Z.D. zijn excuses aan. Hij had een zware jeugd en ging op zijn achttiende van school zonder diploma, maar vond volgens zijn advocaat intussen woonst, werk en stabiliteit.