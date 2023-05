Twintiger krijgt vijftien maanden cel voor terroriseren eigen vader uit Brugge

Een 28-jarige man uit Kaprijke heeft voor de Brugse rechtbank vijftien maanden cel gekregen omdat hij zijn vader en diens nieuwe vriendin terroriseerde.

Na het overlijden van zijn vrouw knoopte de vader van Dennis D. een nieuwe relatie aan. De twintiger kon dat niet verkroppen en begon zijn vader, een Bruggeling, sinds mei 2020 te belagen en te bedreigen. “Ik ga je vals gebit uitschoppen en de tatoeage met de naam van moeder uit je arm snijden”, klonk het onder meer. Op andere momenten dreigde hij ermee de nieuwe partner te verkrachten.

Op 6 februari 2021 vernielde D. samen met zijn vriendin S.L. (26) de Mercedes Sprinter van de slachtoffers. Ook zijn zus, J.D. (23) uit Lievegem, werd door Dennis D. in de belagingen betrokken. Bovendien deelde hij op 19 december 2020 ook nog een kopstoot uit aan zijn vader in Maldegem. “Hij heeft lak aan alle regels en zal pas stoppen als hij in de gevangenis zit”, pleitte Kris Vincke, de advocaat van het slachtoffer.

Dennis D. liep in het verleden al 25 veroordelingen op, onder meer voor aanranding van jonge vrouwen in Oostkamp, Beernem en Zomergem. Voor de feiten ten aanzien van zijn vader kreeg hij donderdag vijftien maanden cel. S.L. en J.D. kregen respectievelijk vier en zes maanden cel voor hun aandeel in de feiten. (AFr)