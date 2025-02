Twintiger krijgt celstraf met uitstel voor agressie tegen bestuurster die met gedoofde lichten reed in Torhout

Een 28-jarige man uit Wielsbeke heeft in de Brugse rechtbank vier maanden celstraf met uitstel gekregen voor een geval van verkeersagressie. Het Openbaar Ministerie had zes maanden effectief gevraagd.

Het slachtoffer volgde op 21 oktober 2023 met haar wagen de Stationsstraat in Torhout. Plots ging beklaagde J.D. op de rijbaan staan om haar auto tegen te houden. De man sloeg op de voorruit van haar wagen en toen de bestuurster uit wilde stappen, sloeg hij het portier had dicht. De vrouw viel hierdoor achterover tegen haar auto en liep daarbij een hoofdwonde op.

Tijdens zijn verhoor verklaarde de beklaagde dat het slachtoffer met gedoofde lichten reed. Hij ontkende evenwel de slagen. Het OM zag dat anders. “Dit was puur zinloos geweld”, klonk het. De procureur verwees ook naar de eerdere veroordelingen die de Wielsbekenaar al opliep voor geweld en heling.

Op zijn proces gaf J.D. toe dat hij in de fout ging. “Mijn reactie was overdreven”, boog hij het hoofd. Maar dat hij het portie van de wagen had dichtgeslagen, kon hij zich naar eigen zeggen niet herinneren. De twintiger vroeg tevergeefs een werkstraf. “Het is niet dat ik een gangster ben”, stelde hij. (AFr)