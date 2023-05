Twintiger dringt woning binnen op zoek naar ex-vriendin na Sluze Kermesse in Middelkerke

Een 26-jarige man uit Aartrijke riskeert voor de Brugse rechtbank zes maanden cel voor woonstschennis en slagen.

In de nacht van 6 op 7 juni vorig jaar was Y.D. aanwezig op Sluze Kermesse in Middelkerke. Zijn ex was er ook en toen hij huiswaarts trok, zou hij haar gevraagd hebben om een berichtje te sturen als ze thuis was. Toen Y.D. ’s nachts wakker werd en zag dat de vrouw nog steeds niets had laten weten, keerde hij terug naar de kermis. Daar hoorde hij dat zijn ex met een andere man mee naar huis was gegaan.

Voordeur ingetrapt

De Aartrijkenaar trok vervolgens naar de woning waar hij dacht dat zijn ex zat. Volgens het parket trapte hij de voordeur in en drong hij het huis binnen. In de badkamer kreeg hij het aan de stok met de bewoner. Daarbij zou Y.D. een slag hebben uitgedeeld. Maar dat ontkent hij zelf met klem. “Het bleef bij intimidatie”, pleitte zijn advocaat.

Y.D. betwistte ook dat hij de voordeur inbeukte. Zijn raadsman drong aan op een werkstraf. “Ik heb mijn ex binnen trouwens niet meer aangetroffen”, verklaarde de beklaagde. De uitspraak volgt op 13 juni. (AFr)