Twintiger die foto’s van geslachtsdeel naar meisje (13) uit Oudenburg stuurde riskeert achttien maanden voorwaardelijke celstraf

Een twintiger uit Oudsbergen riskeert voor de Brugse strafrechtbank achttien maanden voorwaardelijke celstraf voor bezit van kinderporno en aanzetten tot ontucht van minderjarigen.

In het najaar van 2019 stapten de ouders van een dertienjarig meisje uit Oudenburg naar de politie. Het meisje had via Facebook Messenger seksueel getinte berichten en foto’s van een mannelijk geslachtsdeel ontvangen. De verzender had haar vervolgens gevraagd om naaktfoto’s van zichzelf door te sturen. Onderzoek bracht een 23-jarige man uit Oudsbergen in het vizier van de speurders. C.O. werd in november 2019 opgepakt en onderzoek van zijn gsm wees uit dat de Limburger wel vaker foto’s van zijn geslachtsdeel naar minderjarige meisjes stuurde. Ook een vijftienjarige vriendin van het slachtoffer werd op die manier gecontacteerd door C.O. Op zijn computer werden bovendien honderden kinderpornografische foto’s aangetroffen.

De jongeman legde meteen volledige bekentenissen af. Volgens zijn advocaat deed C.O. al langer aan sexting. “Eerst met volwassenen, maar later ook met jongere meisjes”, pleitte meester Maya Vanden Bogaerde. “Hij leefde deels in een virtuele wereld van onbegrensde seksuele fantasieën. Hij wist dat dit fout was en heeft gelukkig nooit effectief afgesproken met een meisje.” C.O. werd na twee maanden voorhechtenis gelost onder voorwaarden. “Het spijt me enorm en ik schaam me diep”, zei hij tegen de rechter. “Ik besef dat dit niet kan.” De uitspraak volgt op 17 oktober. (AFr)