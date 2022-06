Twintig maanden cel met uitstel voor verkrachting van dronken meisje

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 20-jarige Mechelaar veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf met uitstel voor verkrachting van een toen 19-jarig meisje in Oostende. Het slachtoffer was die nacht volgens de rechters te dronken en te emotioneel om toestemming te kunnen geven.

De politie werd op 18 juni 2021 rond 4 uur ‘s nachts opgeroepen voor een mogelijke verkrachting. Ter plaatse zat het slachtoffer hysterisch te huilen op de stoep. In het ziekenhuis verklaarde ze dat haar ex-vriendje Jim H. (20) en vijf van zijn kameraden op haar appartement waren. Ze vermoedde dat ze verkracht was door H. en waarschijnlijk ook door andere aanwezigen.

Volgens haar vriendinnen had het slachtoffer in de loop van de avond geknuffeld met Mohammed E. (20), maar kreeg ze daar spijt van omdat ze nog verliefd was op H. Het meisje verklaarde zelf dat ze na de feiten wakker werd in bad. Ze had toen een beetje pijn aan haar geslachtsdeel.

Jim H. legde uit dat hij zijn kameraden had leren kennen in de gesloten jeugdinstelling van Everberg. Samen met het slachtoffer hadden ze wodka gedronken en cannabis gerookt. Volgens de Oostendenaar had zijn ex-vriendin toen orale seks met zijn medebeklaagde. Mohammed E. ontkende de seksuele handelingen met klem.

Op en in het lichaam van het slachtoffer werd sperma van de Mechelaar ontdekt. Eerst beweerde hij enkel gemasturbeerd te hebben in de lavabo. Uiteindelijke bekende hij dat hij oraal werd bevredigd door het meisje. De rechtbank oordeelde echter dat de tiener in haar toestand onmogelijk toestemming kon geven. Ze was immers niet alleen onder invloed van alcohol, maar ook erg geëmotioneerd door de relatiebreuk met H.

De rechtbank veroordeelde Mohamed E. voor verkrachting uiteindelijk tot 20 maanden gevangenisstraf, waarvan enkel de ondertussen ruim acht maanden voorhechtenis effectief. Ondertussen werd hij door de strafrechter in Antwerpen voor geweldplegingen ook al tot drie jaar cel veroordeeld. Aan het slachtoffer moet hij een voorlopige schadevergoeding van 5.500 euro betalen.

Jim H. begon in de maanden na de feiten zijn ex-partner en haar nieuwe vriend te bedreigen via Facebook en Instagram. Voor belaging en doodsbedreigingen werd hij dan ook veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. De verdediging had om opschorting van straf gevraagd. De burgerlijke partij kreeg 1.000 euro schadevergoeding toegewezen.