Twintig jaar nadat hij zoon en pleegzoon begon te misbruiken, krijgt Bruggeling zware celstraf: “Als dit uitkwam, ging heel de familie kapot gaan”

Een intussen 30-jarige man werd in zijn kindertijd liefst zes jaar lang seksueel misbruikt door zijn eigen vader. P.S. (61) sloop telkens zijn slaapkamer binnen of volgde hem naar de badkamer. Pas in 2021 stapte het slachtoffer naar de politie. “Ik was bang dat de familie uiteen zou vallen”, stelde hij. Liefst twintig jaar na het eerste misbruik, kreeg de dader maandag de rekening gepresenteerd.

Het slachtoffer was amper elf jaar oud toen zijn vader, een Bruggeling, hem in 2005 begon te misbruiken. Het begon met massages voor de pijnlijke rug van het jongetje, maar gaandeweg ging P.S. steeds verder. In de jaren die volgden moest de jongen zijn vader meermaals per week manueel bevredigen. De beklaagde sloop ’s avonds zijn slaapkamer binnen wanneer de moeder vroeg was gaan slapen, of volgde hem na het sporten naar de badkamer.

Toen het gezin in november 2006 een pleegkind verwelkomde, hoopte de jongen dat het misbruik zou stoppen. Maar het werd enkel erger. Ook de pleegzoon zelf, toen tien jaar oud, werd door M.S. misbruikt. Begin 2007 werd de jongen weggehaald uit het pleeggezin, na de klacht van zijn moeder. Toch kon M.S. verder zijn gang gaan met zijn eigen zoon. Sinds zijn vijftiende begon zijn vader hem brutaal te verkrachten. En dit twee à drie keer per week.

Pas in 2011 kwam een einde aan het misbruik, toen het slachtoffer in het zesde middelbaar zat en een vriendin had. Daarna wachtte hij nog tien jaar om zijn familie in te lichten en een klacht in te dienen bij de politie. “Hij speelde in op mijn schuldgevoel”, zei hij daarover. “Ik moest zwijgen, want als het uitkwam zou heel de familie kapot gaan. Ik wou niet dat ons gezin uit elkaar viel.”

Geconfronteerd met de verklaringen van zijn zoon, schreeuwde P.S. zijn onschuld uit. Volgens de gerechtspsychiater wentelt hij zich in een slachtofferrol. Maar de rechtbank verwees naar de gelijklopende verklaringen van de beide slachtoffers, die veelal ’s avonds in de slaapkamer misbruikt werden, toen de echtgenote van P.S. al naar bed was. Bij de pleegzoon kwam het evenwel nooit tot verkrachting.

Uiteindelijk veroordeelde de Brugse rechtbank P.S. maandag tot zes jaar effectieve celstraf. De zestiger is ook voor tien jaar zijn burgerrechten kwijt. Aan zijn zoon en voormalige pleegzoon moet hij respectievelijk 5.000 en 2.000 euro voorlopige schadevergoeding betalen. (AFr)