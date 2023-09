Twee West-Vlaamse verdachten voor de jeugdrechter na steekpartij aan station Deinze

Naar aanleiding van de steekpartij aan het station van Deinze zullen twee verdachten voor de Brugse jeugdrechter moeten verschijnen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De minderjarigen worden verdacht van bendevorming, verboden wapendracht en voorbedachte opzettelijke slagen en verwondingen.

De vechtpartij ontstond rond woensdagnamiddag rond 16.15 uur in de Mouterijdreef in Deinze. Bij de feiten waren een tiental jongeren betrokken. De vechtpartij zette zich nadien voort aan het station. In het tumult werd één jongere neergestoken met een mes. Het slachtoffer verkeerde niet in levensgevaar.

Twee West-Vlaamse minderjarigen konden ter plaatse ingerekend worden. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen besliste ondertussen dat ze allebei in Brugge voor de jeugdrechter moeten verschijnen. De minderjarigen worden verdacht van bendevorming, verboden wapendracht en voorbedachte opzettelijke slagen en verwondingen. Dat zou er dus op wijzen dat ze bewust met slechte bedoelingen naar Deinze waren afgezakt. Over de beslissing van de jeugdrechter zal het parket niet communiceren.