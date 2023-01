Twee verdachten aangehouden voor foltering in Diksmuide

De Veurnse onderzoeksrechter heeft twee verdachten aangehouden voor hun aandeel in feiten van foltering en wederrechtelijke vrijheidsberoving in Diksmuide. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. De derde verdachte werd onder voorwaarden vrijgelaten.

De Diksmuidenaar deed dinsdag in de vooravond aangifte bij de politie van de zone Polder. Het slachtoffer verklaarde dat hij was kunnen ontsnappen uit een woning in Diksmuide waar hij al sinds maandag werd vastgehouden.

Drugsmilieu en relationele kwestie

Bovendien zou hij rake klappen gekregen hebben en werd hij naar eigen zeggen ook bestolen. Volgens het parket speelde alles zich af in het drugsmilieu, maar lag ook een relationele kwestie aan de basis van de feiten.

Op basis van de verklaringen van het slachtoffer konden dinsdagavond drie verdachten ingerekend worden. Het gaat om een 39-jarige vrouw, een 39-jarige man en een 32-jarige man, allen uit Diksmuide.

Afpersing en informaticabedrog

Het drietal werd ondertussen bij de onderzoeksrechter voorgeleid op verdenking van foltering, wederrechtelijke vrijheidsberoving, afpersing, informaticabedrog en inbreuken op de wapenwet. Die besliste om de 39-jarige vrouw en de 39-jarige man naar de gevangenis te sturen.

De raadkamer in Veurne zal in principe vrijdag en dinsdag oordelen over hun verdere aanhouding. De derde verdachte werd niet aangehouden, maar moet zich de komende maanden wel aan een reeks voorwaarden houden.