Twee vechtersbazen voor rechter na onveilig maken van uitgangsbuurt

Twee mannen riskeren op de rechtbank van Ieper elk 2 jaar effectief te krijgen voor het hard aanpakken van jongeren in het uitgangsleven. Een vader van een de slachtoffers vreest dat een gevangenisstraf de daders meer kwaad dan goed zal doen. “Het zijn jongens die het verkeerde pad zijn ingeslagen.”

“Mijn zoon kwam op een bepaald moment na een avondje stappen thuis en was volledig in de war na een pak slaag”, zegt een man uit Poperinge. Zijn zoon, een jongeman van 20, was die avond, in het weekend van Marktrock, samen met zijn tweelingbroer afgezakt naar Jeugdhuis Den Couter in Poperinge. “Toen hij aan het bellen was naar zijn broer omdat hij hem niet onmiddellijk vond, kwamen plots 4 mensen rond hem staan. Mijn zoon kende die niet, maar dat belette die gasten niet om een gevecht te beginnen, zonder enige aanleiding.” Het slachtoffer werd geduwd, kreeg verschillende kloppen en trappen en liep verwondingen op. “Naar het ziekenhuis hoefde hij gelukkig niet te gaan, maar dat wil niet zeggen dat het geen zware impact op hem had”, aldus de vader. “Mijn zoon studeert in Kortrijk en als hij de trein neemt, is hij nog steeds altijd op zijn hoede als er een groep jongeren opstapt. Gelukkig belet het hem niet om opnieuw uit te gaan. Voor ons als ouders was het ook serieus schrikken. Je verwacht zoiets niet in een stad als Poperinge. Het was trouwens geen alleenstaand geval, er zijn nog vechtpartijen geweest.”

De politie kon een van de vier geweldenaars vatten. G.M. moest zich nu voor de rechter verantwoorden voor niet één, maar voor drie feiten. Voor een incident op de Vismarkt in Ieper werd naast G.M. ook J.B. gedagvaard voor een vechtpartij. “Die mannen hebben veel geluk dat er geen zware gewonden vielen”, zucht meester Marc Snick, de advocaat die een van de slachtoffer vertegenwoordigt op de rechtbank. “Die twee beklaagden moeten weten dat dit niet kan. Ze vergallen de sfeer in de uitgangsbuurt en moeten worden gestraft.” Dat de twee niet opdaagden op de rechtbank was voor de advocaat een teken van weinig respect. Op camerabeelden is ook te zien dat een van de 2 beklaagden in ontbloot bovenlijf stoer staat te doen.

De vader van het Poperingse slachtoffer vindt het jammer dat de twee mannen niet op een Scandinavisch manier kunnen gestraft worden. “Ze zouden beter een aangepaste begeleiding krijgen, want hier komen ze wellicht slechter uit de gevangenis”, aldus de man.

Ook de openbare aanklager was niet mild voor de vechtersbazen. “Op de camerabeelden is te zien dat er stoer wordt gedaan in ontbloot bovenlijf”, aldus de procureur, die tegen elk van de beklaagden de maximale celstraf van 2 jaar effectief. Vonnis op 20 februari.