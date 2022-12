Twee tieners (14) gedwongen zich uit te kleden voor vernederend filmpje op sociale media, politie zoekt daders

De kerstmarkt in de Menense deelgemeente Lauwe is voor twee tieners in mineur geëindigd. De 14-jarigen werden onder bedreiging van een mes verplicht zich uit te kleden tot ze enkel nog een slip aanhadden. Er werden beelden gemaakt, die gedeeld werden op sociale media. De politie neemt de zaak ernstig een startte een onderzoek.

De kerstmarkt in een Lauwe is een begrip in de regio. De grootste eendagsmarkt van zijn soort trekt elk jaar een pak bezoekers en dit jaar was geen uitzondering. Voor twee jongeren uit de streek draaide de feestelijke happening echter uit op een drama.

“Onze kinderen zijn beiden 14 jaar oud en kennen de kerstmarkt als geen andere”, vertellen de ouders van de twee tieners. “Net zoals ieder jaar gingen ze dan ook samen richting centrum om er de sfeer op te snuiven. Bij hun terugkeer ging het gruwelijk fout. Ze werden ter hoogte van de sportzaal apart genomen door een groep van vijf jongeren en werden er bedreigd.”

Geslagen

De bedreigingen gingen verder dan enkel maar stoere taal, zo blijkt. “Er werd zelfs een mes boven gehaald”, zo klinkt het. “Ze moesten de vijf jongeren volgen tot aan de achterkant van de sportzaal, waar ze werden geslagen en geduwd. Uiteindelijk werden ze verplicht zich uit te kleden tot ze enkel nog hun onderbroek aan hadden en werden ze vernederd. Ze hebben beiden te kampen met autisme dus reageerden ze in een automatisme. Het werd een mentaal slagveld voor hen alletwee.”

De pesterijen stopten niet alleen bij het ontkleden van de tieners. “Terwijl ze zich aan het uitkleden waren, werden ze gefilmd en werd het geheel op sociale media geplaatst”, klinkt het bij de ouders. “Die kerels bleven maar lachen terwijl onze kinderen vernedering na vernedering moesten ondergaan. Natuurlijk zijn we klacht gaan indienen en we hopen enkel en alleen dat het gerecht hier stevig hun werk van zullen maken.”

Daders identificeren

Bij politiezone Grensleie wordt het verhaal bevestigd. “We hebben beide klachten ontvangen en hebben dit meteen naar het parket overgemaakt”, verduidelijkt commissaris Vannieuwenhuyse. “Hier wordt zwaar aan getild en we zullen dan ook alles op alles zetten om de daders te identificeren en hen ter verantwoording te roepen. We gaan hier niet licht over.”

Burgemeester Eddy Lust van Menen is niet te spreken over de feiten. “Na drie jaar mogen we eindelijk opnieuw feesten zonder beperkingen. Een minderheid aan criminelen heeft dan ook besloten om zichzelf een vrijkaart te geven. Ik walg van dergelijke situaties en heb er dan ook het volle vertrouwen in dat het gerecht hier krachtig zal reageren. We kunnen dit niet zomaar laten passeren.”

Het is een magere troost voor de ouders die radeloos achterblijven. “Onze kinderen werd altijd geleerd dat ze in alle veiligheid naar het gemeentecentrum konden trekken. Wetende dat zelfs dit niet meer mogelijk is, dat zelfs dit gelijk staat aan een schaamnteloze vernedering? Misschien moeten we gewoon niet meer buiten komen.”