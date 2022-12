Twee tieners (14) gedwongen zich uit te kleden voor vernederend filmpje op sociale media: minderjarige verdachte in kortverblijf en twee andere onder huisarrest

De kerstmarkt in de Menense deelgemeente Lauwe is voor twee tieners in mineur geëindigd. De 14-jarigen werden onder bedreiging van een mes verplicht zich uit te kleden tot ze enkel nog een slip aanhadden. Er werden beelden gemaakt, die gedeeld werden op sociale media. De politie neemt de zaak ernstig een startte een onderzoek.

De kerstmarkt in een Lauwe is een begrip in de regio. De grootste eendagsmarkt van zijn soort trekt elk jaar een pak bezoekers en dit jaar was geen uitzondering. Voor twee jongeren uit de streek draaide de feestelijke happening echter uit op een drama.

“Samen met een vriend trok onze 14-jarige zoon naar de kerstmarkt om mee te kunnen feesten. Wie had kunnen denken dat het zo zou eindigen?” Een duidelijk geëmotioneerde mama doet haar verhaal, tranen in de ogen. “Ter hoogte van de sportzaal werden ze door een groep van vijf aangepakt. Ze werden geslagen, beschimpt en zo werden ze tot aan de achterkant van het complex gebracht. Wat toen gebeurde is met geen woorden te beschrijven.”

“Ze moesten zich volledig uitkleden en iedere tegenwerking werd met klappen beantwoord. Het geheel werd door de daders al lachend gefilmd en het filmpje baande zich een weg tot op het internet. Toen ze eenmaal in slip stonden, bij ijzige temperaturen, bood onze zoon meer weerwerk. Dit was niet naar de zin van dat straattuig en ze trokken een mes.”

De situatie escaleerde, maar kon door enkele moedige chiroleden worden beëindigd. “Mensen die meteen handelen? Ze bestaan nog en in dit geval waren het jongeren van de Chiro”, gaat de mama verder. “Ze kwamen er voorbij, zagen het tafereel en zagen ook hoe het mes bovengehaald werd. Zonder aarzelen kwamen ze tussen, waarop de vechtersbazen het op een lopen hebben gezet. Beide jongens kwamen naar huis en deden hun verhaal, waarop we de politie hebben verwittigd.”

Daders identificeren

Bij politiezone Grensleie wordt het verhaal bevestigd en wordt benadrukt dat de feiten zeer ernstig zijn. “We hebben het parket ingeschakeld die eveneens de zwaarwichtigheid van het voorval erkennen”, verduidelijkt commissaris Vannieuwenhuyse. Een van de minderjarige verdachten werd ondertussen in kortverblijf geplaatst door de jeugdrechter voor afpersing, de twee anderen hebben huisarrest en staan onder strenge voorwaarden.

Burgemeester Eddy Lust van Menen is niet te spreken over de feiten. “Dat een volksfeest door dergelijk tuig en op dergelijke manier om zeep wordt geholpen? Dat vat geen enkel mens”, klonk het in een reactie. “We leven mee met de slachtoffers en hopen dat ze goed omringd worden. Wat de amokmakers betreft hebben we vertrouwen in het parket en het onderzoek. Ze zullen hun straf niet ontlopen!”

Het is een magere troost voor de ouders die radeloos achterblijven. “Van de ene vernedering naar de andere, het moeten eindeloze minuten zijn geweest voor onze jongens. We zijn blij dat ze de moed hebben gehad ons over de feiten te hebben verteld want enkel op die manier kunnen we een herhaling vermijden.”