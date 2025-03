Twee mannen proberen woning binnen te dringen, tienerjongen steekt met mes om vrouw te beschermen

Een 17-jarige jongen heeft een man gestoken met een mes toen die zijn huis probeerde binnen te dringen. De tiener had een gewonde vrouw binnengelaten die achtervolgd werd door twee mannen. In een verwoede poging om tot bij haar te geraken, sloeg een van hen de deur in.

Het incident speelde zich af op 29 mei vorig in de Doorniksewijk in Kortrijk. Veel van wat voorafging, blijft onduidelijk. Zowel de twee mannen als de vrouw waarop ze het gemunt hadden, lieten verstek voor het proces.

De vrouw zou geslagen geweest zijn door de twee mannen en liep een gebroken pink op. Een tienerjongen uit de Doorniksewijk zag door zijn raam hoe ze in paniek auto’s probeerde tegen te houden om haar te helpen. “Hij zag dat ze in nood was en liet haar binnen in huis”, zei de advocaat van de jongen.

“Hij sloot de voordeur maar ze sloegen het glas kapot, heel beangstigend voor een minderjarige. Hij nam zelfs een mes uit de keuken om zijn moeder, die ook thuis was, te beschermen.”

Een van de mannen stak uiteindelijk zijn arm door het gebroken glas en probeerde zo de voordeur te openen. Hierop stak de tiener hem met het mes in zijn zij, gelukkig zonder ernstige gevolgen.

De twee aanvallers riskeren respectievelijk zes en vier maanden cel maar kwamen niet opdagen voor het proces. Vonnis op 5 mei.