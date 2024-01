Twee mannen krijgen een jaar cel voor overval op vrouw die geld afhaalde

Twee mannen zijn veroordeeld tot een jaar cel en 400 euro boete voor de overval op een vrouw die net geld afhaalde in een bankkantoor in Kortrijk. “Ik heb het enkel gedaan door de crack”, zei een van de beklaagden in de rechtbank.

De feiten vonden plaats op 22 april van dit jaar. Het slachtoffer wou 60 euro afhalen uit een automaat in Kortrijk, maar op dat moment kwamen de 37-jarige S.M. en de 33-jarige I.A. binnen. Die eerste gaf de vrouw een duw waardoor ze ten val kwam terwijl de andere het geld uit de automaat haalde. I.A. gaf zijn aandeel in de feiten toe, maar gaf verstek voor het proces. Zijn straf is volledig effectief.

Voor S.M. is de celstraf op vier maanden na met uitstel. Hij kwam zichzelf verdedigen in de rechtbank. “Ik heb geen advocaat geraadpleegd omdat ik geen vergiffenis verdien”, zei M. “Ik ben van Leuven naar Kortrijk gekomen toen ik clean was. Hier heb ik echter crack leren kennen en dat heeft mijn leven verpest. Enkel door de crack heb ik die feiten gepleegd, nu kom ik daar niet meer aan. Ik ben van de straat af en doe interimjobs. Mijn leven is veranderd.” (JF)