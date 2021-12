Twee maanden cel voor man uit De Panne die valmes bijheeft ‘om kartonnen dozen te openen’

Een 45-jarige man uit De Panne liep voor de tweede keer in drie weken tijd een effectieve celstraf op bij de rechter in Veurne. Deze keer kreeg F.L. twee maanden cel en net als de vorige keer ontkende hij nogal fantasierijk alles, maar geloofde de rechter er niets van.

Drie weken geleden werd F.L. uit De Panne veroordeeld tot een celstraf van 9 maanden cel en 1.600 euro boete wegens slagen en verwondingen en een diefstal. Op oudejaar had hij een van zijn buren op de vuist geslagen na een discussie over een geparkeerde auto op straat. F.L. ontkende zijn aanwezigheid maar er was geen twijfel. In de Carrefour in De Panne had hij op 12 februari dan weer voor 154 euro aan vlees en flessen cava gestolen. Ook dat ontkende hij. Volgens de man was het zijn vriend die bij hem was die de spullen had gestolen en alles in zijn trolley had gestopt, maar plots wegvluchtte aan de kassa. De rechter geloofde er niets van.

Verboden wapen

Ook in de derde zaak geloofde de rechter niets van de fantasierijke verklaringen van F.L. Toen hij door de politie na de diefstal werd geklist, bleek bij een valmes in de vorm van een aansteker bij zich te hebben, een verboden wapen. Maar opnieuw ontkende F.L. dat. “Dit is geen verboden wapen maar gewoon een mes dat ik gebruik voor mijn werk als magazijnier”, zei F.L. “Ik werk in een groothandelszaak voor kappersproducten en open hier de kartonnen dozen mee.” De rechter dacht er het zijne van: “Dan laat je dat mes toch op je werk liggen en loop je er niet mee over straat? Een tuinman loopt toch ook niet rond met een kettingzaag op straat?” F.L. kreeg nu twee maanden effectieve celstraf en 800 euro boete. Het valmes is hij kwijt. (JH)