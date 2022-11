Twee jongeren worden brutaal in elkaar geslagen op video, Oostendse politie bezig met onderzoek

Op sociale media doet een filmpje de ronde waarop te zien is hoe twee jongeren in een park in Oostende op brutale wijze in elkaar geslagen worden. “Er is een onderzoek aan de gang naar de feiten”, klinkt het bij de lokale politie.

De beelden tarten alle verbeelding. Ze tonen hoe een jongeman in elkaar gedoken ligt op een bank in een park in Oostende. Terwijl hij met z’n handen z’n hoofd probeert te beschermen, krijgt hij verschillende vuistslagen en kniestoten van twee andere jongeren.

Het slachtoffer belandt op de grond en wordt daar verder in elkaar getimmerd door een van de daders. Een andere jongeman kijkt toe vanop de bank en moet het even later ook ontgelden.

Twee maanden oud

Ook hij krijgt enkele brutale vuistslagen in z’n gezicht, waarop hij de benen neemt. Hoe de twee slachtoffers eraan toe zijn, is niet duidelijk. Zeker is wel dat de beelden een tweetal maanden oud zijn. De lokale politie van Oostende is al enige tijd op de hoogte van de feiten.

“Er is inderdaad een onderzoek bij ons lopende”, zegt woordvoerster Eline Goeminne. “Of er al verdachten zijn geïdentificeerd, kan ik niet kwijt.” (SDV)