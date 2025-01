Twee jonge tieners in gesloten instelling geplaatst na zwaar geweld tegen 17-jarige in Knokke-Heist: “Twee anderen krijgen strikt huisarrest”

De politie heeft zeven minderjarigen opgepakt die rake klappen uitdeelden aan een 17-jarige jongen in Knokke-Heist. Het slachtoffer zou op sociale media naaktbeelden gevraagd hebben aan een meisje. Van de zware knokpartij werden ook filmpjes gemaakt die uiteindelijk bij de politie belandden. Vier tieners van amper 14 en 15 jaar moesten voor de jeugdrechter verschijnen. “Het onderzoek naar het aandeel van de drie anderen loopt verder”, zegt het parket.

Het was de lokale politie van Damme/Knokke-Heist die een onderzoek startte nadat er beelden circuleerden van een vechtpartij. Daarop was te zien hoe de minderjarigen hun slachtoffer rake klappen toedienden aan het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark. De beelden werden enkele weken geleden gemaakt en kwamen dus ook in het bezit van de politie.

Het onderzoek leverde uiteindelijk resultaat op. Op basis van de beelden konden enkele verdachten geïdentificeerd worden. Het slachtoffer was een 17-jarige jongen die op sociale media naaktbeelden zou gevraagd hebben aan een meisje. Vrienden van haar gingen daarop de confrontatie aan met de 17-jarige. Hij kreeg rake klappen toegediend, maar zou er gelet op de rake schoppen en klappen relatief goed vanaf zijn gekomen. Al moest de jongeman wel voor controle naar het ziekenhuis.

Het parket bevestigt dat er een onderzoek loopt. “Er zijn zeven minderjarige verdachten opgepakt. Na verhoor mochten drie van hen beschikken”, klinkt het daar. “Het onderzoek naar hun aandeel loopt wel nog verder. De vier andere tieners van 14 en 15 jaar moesten voor de jeugdrechter verschijnen. Ze worden verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen en afpersing. Twee van hen worden in een gesloten instelling geplaatst. De twee anderen kregen huisarrest onder strikte voorwaarden.” (MM)