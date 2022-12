Twee jaar voor verspreiding kinderporno

Een 24-jarige Bruggeling is ook in beroep veroordeeld tot een celstraf van twee jaar voorwaardelijke voor het bezit en verspreiding van kinderpornografie.

De naam van J.C. dook op in een onderzoek naar een internationaal kinderpornonetwerk door het Oost-Vlaamse parket. In chats met een van de spilfiguren fantaseerde de jongeman over seksueel misbruik van minderjarigen. Die fantasieën schreef hij ook neer in een digitaal schrift dat tijdens een huiszoeking op 3 december in zijn computer werd aangetroffen. Er stonden 169 kinderpornografische foto’s op het toestel en hij bleek ook vaak naar kinderpornowebsites te surfen.

Hij verklaarde zelf dat hij zich aangetrokken voelt tot jongens van acht tot twaalf jaar. Hij zocht ook contact met minderjarigen en deelde zelfs condooms aan hen uit. In eerste aanleg kreeg hij twee jaar met uitstel onder voorwaarden. Zo mag C. geen contact meer hebben met minderjarigen of zich op sociale media begeven. Het hof van beroep bevestigde die straf. (OSM)