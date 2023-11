Twee jaar effectief voor man die 12-jarige stiefdochter met mentale beperking misbruikt: “Meisje maakte tekeningen om misbruik te melden”

Een 43-jarige man uit Koksijde heeft twee jaar effectieve celstraf gekregen omdat hij zijn toenmalige 12-jarige stiefdochter seksueel misbruikte. Opvallend is dat het meisje een mentale beperking heeft en in de instelling waar ze verblijft tekeningen maakte waarna het misbruik aan het licht kwam. De man is ook voor vijf jaar ontzet uit zijn burgerrechten en mag 20 jaar geen contact meer opnemen met het meisje, een nieuwigheid in de nieuwe seksuele strafwet.

Het misbruik kwam in juni 2022 aan het licht toen een begeleidster van de instelling waar het 12-jarig meisje verblijft contact opnam met de politie. Het meisje heeft een mentale beperking en had in de instelling tekeningen gemaakt waardoor duidelijk was dat haar stiefvader haar had misbruikt. De politie opende een onderzoek en bracht het parket op de hoogte.

Betast in badkamer

“Uit het onderzoek bleek dat het slachtoffer tussen februari 2020 en eind juni 2021 werd misbruikt”, sprak de procureur. “Het bleek dat de man, haar toenmalige stiefvader, onder meer de badkamer binnenstapte, haar badjas opende en haar dwong op zijn schoot te zitten. Daar heeft hij het meisje betast. Daarna zou hij het meisje ook nog oraal bevredigd hebben.” De man zelf diste echter een andere, volgens de rechter ongeloofwaardige verklaring op. Volgens hem wist het meisje niet goed hoe ze zich intiem moest scheren met zijn scheermesjes en toonde hij voor hoe dat moest. Hij bleef ook op de zitting alles halsstarrig ontkennen maar de rechter veegde dat van tafel.

De rechter legde de man nu twee jaar effectieve celstraf op. Een vraag tot onmiddellijke aanhouding werd afgewezen waardoor hij voorlopig als vrij man de zaal mocht verlaten. De man gaf ook onmiddellijk aan in beroep te zullen gaan. Verder werd hij ook voor vijf jaar ontzet uit zijn burgerrechten en mag hij gedurende twintig jaar geen gezagsfunctie meer over minderjarigen uitoefenen. Bovendien mag hij gedurende twintig ook geen contact meer opnemen met het slachtoffer. Dat is een nieuwe bepaling in de nieuwe seksuele strafwet. Tot slot moet de man het slachtoffer en haar ouders ook 8.000 euro voorlopige schadevergoeding betalen. (JH)