Twee jaar effectief voor brutale home-invasion in Koksijde

Twee mannen van 39 en 40 jaar oud hebben elke twee jaar effectieve celstraf gekregen voor een erg brutale home-invasion in Koksijde.

Ze drongen toen binnen bij een 92-jarige vrouw en haar 67-jarige invalide dochter en gooiden hen op bed waar beide vrouwen bedreigd werden. Er kwam pas een einde aan de lijdensweg toen de dochter een valalarm kon indrukken en de daders wegvluchtten met wat juwelen.

De feiten vonden plaats op 16 maart 2021 in de Tennislaan in Koksijde. Twee mannen drongen de woning binnen van een toen 92-jarige vrouw en haar 67-jarige invalide dochter. “Het ging om brutale feiten”, sprak de procureur. “De slachtoffers werden op bed geworpen en moesten zich koest houden. Ze werden daarbij de hele tijd bedreigd. De daders gingen op zoek naar buit en werden verrast toen plots ook de zoon aan de voordeur stond, nadat de invalide vrouw op een valalarm kon drukken. Tijdens de verwarring die daardoor ontstond namen de twee daders de benen. Ze gingen aan de haal met wat juwelen en een telefoon. Met een beschrijving van de daders en de ANPR-camera’s ging de politie op zoek naar een Renault Megane. Die kon enkele dagen later aangetroffen worden met de 40-jarige man uit Henegouwen aan boord. De juwelen had hij nog bij. Wat later kon ook de 39-jarige man uit De Panne opgepakt worden. De bewijzen zijn het telefonieonderzoek dat ze op de plaats van de feiten waren, DNA-onderzoek, een getuige die hen herkende aan de kledij en de auto en teruggevonden juwelen.”

De twee mannen bleven tijdens het proces voortdurend ontkennen maar de rechter vond meer dan genoeg bewijzen en veroordeelde hen elk tot twee jaar effectieve celstraf. (JH)