Twee jaar cel voor schipper die oog uitsloeg van matroos

Een 29-jarige schipper uit Merksem is ook in beroep veroordeeld tot twee jaar cel, de helft met uitstel, omdat hij een steen in het gezicht van zijn matroos gooide.

Op 24 augustus 2019 lag het schip van L.O. aangemeerd in de haven van Zeebrugge. Zijn matroos ging ’s avonds op restaurant, maar werd plots teruggeroepen. Zijn kapitein beschuldigde hem van diefstal van een televisie. Er ontstond een schermutseling waarbij L.O. met een steen in het gezicht van zijn matroos gooide. Het slachtoffer liep meerdere breuken op in zijn gezicht en verloor ook zijn oog.

L.O. is altijd met klem blijven ontkennen dat hij met de steen gooide, maar een getuige bevestigde het verhaal en op camerabeelden was te zien hoe de beklaagde kort na de feiten met zijn voertuig wegreed uit de haven. Daags nadien zocht hij online informatie op over de mogelijke juridische gevolgen. Hij kreeg twee jaar, de helft met uitstel en die straf werd nu bevestigd door het hof in Gent. (OSM)