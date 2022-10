Twee jaar cel en begeleiding voor vader die verkrachting dochter bij gynaecoloog bekent

Toen zijn dochter bij de gynaecoloog zwanger bleek, gaf een 45-jarige man uit Kortrijk toe dat hij haar seksueel misbruikte. Hij vloog dit voorjaar de cel in en is tot een celstraf van 4 jaar, waarvan de helft effectief, veroordeeld door de rechtbank in Kortrijk. Thuis blijft hij nog welkom.

Op 4 februari 2022 vergezelde de vader zijn 17-jarige dochter naar de gynaecoloog. Het was al een tijdje dat ze haar maandstonden niet meer had. Ze bleek 11 weken zwanger. Aan de gynaecoloog gaf ze toe dat de zwangerschap er na ongewenste seksuele contacten kwam. Alhoewel het ongeboren kind niet van hem was, bekende de Kortrijkzaan dat hij zijn eigen dochter al sinds haar zestiende verschillende keren had verkracht.

“Het begon eerst met wat kietelen maar ik raakte opgewonden en ging verder. Ze wou niet maar liet zich wel gaan”, verklaarde de man. Voor de rechter boog hij het hoofd. “Het had nooit mogen gebeuren”, snikte hij. “Ik zou graag een tweede kans krijgen. Die zal ik met beide handen grijpen. Mijn dochter beloofde ik dat het nooit meer zal gebeuren. Ik vermoed dat het feit dat ik vroeger zelf tussen mijn 12 en 18 jaar ben misbruikt een rol heeft gespeeld.”

Na zijn verblijf in de cel zal hij zich nog een tijdlang aan enkele voorwaarden moeten houden. Zo moet hij zich voor zijn seksuele problemen laten begeleiden. Bij zijn echtgenote en ondertussen meerderjarige dochter thuis blijft hij welkom. De zwangerschap werd met een abortus afgebroken. De komende tien jaar mag de man geen functies uitoefenen waarbij hij gezag uitoefent over minderjarigen. (LSi)