Twee honden uit moeilijke leefomstandigheden gehaald

De politie moest zaterdag bij twee verschillende interventies honden uit problematische thuissituaties weghalen.

Een eerste interventie vond al kort voor 7 uur plaats in de Koninginnelaan. Een buurtbewoner maakte melding van een hond die al twee dagen na elkaar zat de blaffen en te huilen in een appartement. Bij aankomst van een politieploeg troffen ze een stafford van enkele weken oud aan die lag te rillen op een vuile matras. Er was nauwelijks eten of drinken aanwezig, het dier had het koud, en de bewoners kwamen al enkele dagen niet opdagen. Het hondje werd in beslag genomen en naar het Blauwe Kruis gebracht.

Later op de dag, rond 10.30 uur, was er in de Vijverstraat een ander geval van dierenverwaarlozing. Aanleiding was een tussenkomst omtrent een verontrustende thuissituatie. Tijdens de interventie merkte een inspecteur een hond op die opgekruld in een mandje lag. De 18 jaar oude jack russell was zichtbaar ondervoed, had geen eten of drinken, en in de keuken van de woning lag het vol met uitwerpselen. Eén van de inspecteurs nam het diertje even op wandel naar een grasveld in de buurt, alvorens het gezien de erbarmelijke leefomstandigheden in beslag werd genomen. De Vlaamse dienst Dierenwelzijn van het departement Omgeving zal zich over de bestemming van beide dieren buigen.

“Wie een hond – of huisdier tout court – in huis neemt, gaat een jarenlange verbintenis aan. Of het nu een jong of ouder dier is, je moet als eigenaar de verantwoordelijkheid blijven opnemen. Nog te vaak zien we mensen zich hieraan mispakken. Je mag een hond niet zomaar enkele dagen achterlaten, en je dient steeds in te staan voor een gezonde voeding en voldoende beweging. De huisdieren zelf – zij die geen stem hebben om mistoestanden aan te kaarten – zijn hier de grootste dupe van, met trauma’s als gevolg. Het devies ‘bezint eer je begint’ gaat al even mee, maar blijft van onmetelijk belang.”