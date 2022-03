Twee dossiers met slachtoffers van geweld nadat ze pretparkbezoekers op de coronamaatregelen wezen voor rechtbank

Een werknemer van Bellewaerde kreeg een pak slaag nadat hij in het pretpark een Franse familie op de coronamaatregelen wees. Een vrouw, die het park bezocht, onderging hetzelfde lot toen ze iemand vroeg de ‘social distancing’ te respecteren. De daders in beide zaken moet zich voor de rechtbank van Ieper verantwoorden.

De rechtbank in Ieper behandelt momenteel 2 dossiers van mensen die in pretpark Bellewaerde wel heel agressief reageerden nadat ze een opmerking kregen. Een van de slachtoffers is een werknemer van het pretpark. “En die man deed gewoon zijn job.”

Twee mannen uit Wallonië, J.B. en M.G., gingen op 4 augustus 2020 bij een bezoek aan pretpark Bellewaerde serieus over de schreef. Op een bepaald moment werden ze er door een bezoekster op gewezen dat ze de ‘social distancing’ niet respecteerden. Dat zinde de twee niet en ze spuwden de vrouw in het gezicht. Daarop werd die geduwd en incasseerde ze enkele stampen. Alles speelde zich af voor de ogen van haar 11-jarig zoontje. Het slachtoffer hield er blauwe plekken aan over en was 28 dagen werkonbekwaam. De twee daders moesten voor de rechter in Ieper verschijnen, waar ze een straf met uitstel riskeren, maar ze stuurden hun kat. De vrouw vraagt een schadevergoeding van 3.500 euro.

In een gelijkaardige zaak kreeg een werknemer van Bellewaerde, een man uit Kortrijk, een pak slaag. De man wees een Franse familie erop dat ze het mondmasker correct moesten opzetten, iets wat hem door zijn werkgever werd opgelegd. Ook hij werd in het gezicht gespuwd en daarop vastgegrepen met een lichte hersenschudding tot gevolg. Het park Bellewaerde vraagt de rechtbank een schadevergoeding van 2.500 euro toe te kennen voor hun personeelslid. “Bellewaerde is een familiepark en als mensen zo’n schermutseling zien dan is dat schadelijk voor ons imago”, aldus de raadsman van het pretpark. Vonnis op 4 april.