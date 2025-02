Twee doden en één zwaargewonde bij incident in woonzorgcentrum in Dentergem: “Personeel is erg geschrokken”

In woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem zijn afgelopen nacht twee bewoners om het leven gekomen. Een derde raakte zwaargewond. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Het waren de mensen van de nachtploeg die op de feiten stootten. Het zou gaan om een steekpartij, maar dat wil het parket nog niet bevestigen. De slachtoffers zijn negentigers, de dader is een man en is meegenomen door de politie. Het gewonde slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. “Het personeel is enorm geschrokken door het incident”, zegt burgemeester van Dentergem Koenraad Degroote (Eendracht) in een eerste reactie.

De feiten moeten zich afgespeeld hebben omstreeks 3.30 uur. “Er werd een onderzoeksrechter gevorderd, die samen met het parket zal afstappen. Er werd ook een wetsdokter aangesteld om samen met het wetenschappelijk lab ter plaatse de feiten te onderzoeken”, aldus het parket van West-Vlaanderen. Het parket wil voorlopig niet bevestigen dat het om een steekpartij gaat. Het onderzoek naar de omstandigheden is dus volop bezig.

Aangeslagen

Koenraad Degroote: “Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun familie.” © NS

Het personeel van woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem is enorm geschrokken door het incident. Dat zegt burgemeester van Dentergem Koenraad Degroote (Eendracht) in een eerste reactie. “Het personeel is enorm geschrokken, maar wordt goed opgevangen. De directie leidt alles in goede banen en de mensen bieden steun aan elkaar. Slachtofferhulp is ook al langsgeweest.”

Volgens de burgemeester staat het woonzorgcentrum erg goed aangeschreven en is het toonaangevend in de regio. “Het labo is hier aanwezig en we wachten op de komst van de onderzoeksrechter. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun familie.”

Anneleen De Roo, adjunct-algemeen directeur vzw Curando, reageert aangeslagen. Over de feiten kan ze niks meedelen. © LK

Het woonzorgcentrum Mariaburcht is een onderdeel van de Curando-groep. Het telt 88 woongelegenheden en tien kamers voor kortverblijf. Het wzc werd pas twee jaar geleden officieel ingehuldigd. Anneleen De Roo, adjunct-algemeen directeur vzw Curando, reageert: “Wij zijn enorm aangeslagen door wat er gebeurd is. Alle bewoners en hun familieleden zijn via onze interne communicatiekanalen verwittigd en iedereen is welkom voor een gesprek over wat er gebeurd is. We worden daarin ondersteund door de mensen van slachtofferhulp. Over de feiten kan ik niets meedelen.” (LK/WVS/Belga)