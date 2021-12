Twee asielzoekers in snelrecht voor rechter na vechtpartij in asielcentrum Koksijde

Twee jonge asielzoekers die in het asielcentrum van Koksijde verbleven moesten zich via snelrecht verantwoorden voor een vechtpartij. Een man uit Eritrea en een Algerijn kregen het met elkaar aan de stok tijdens een discussie over het licht in de slaapzaal.

Op 25 oktober moest de politie Westkust voor de tweede maal in een week tijd uitrukken naar het asielcentrum van Fedasil op de luchtmachtbasis van Koksijde. Een week eerder ging het om een grote vechtpartij tussen twee etnische groepen waar drankmisbruik aan de oorzaak lag. Op 25 oktober ontstond een discussie tussen de 24-jarige Algerijn Rafik B. en de 24-jarige Eritreeër Tesfit N. Daarbij was eerst sprake van het gebruik van een mes maar dat bleek niet het geval te zijn.

“Er ontstond een discussie omdat die laatste de slaapzaal binnen kwam en het licht aandeed om iets te zoeken”, zegt de procureur. “In de slaapzaal zaten acht mannen waarvan een het licht onmiddellijk weer uit deed. Toen N. het licht waar aanknipte ontstond een discussie tussen hem en B. Daarbij zijn wederzijdse slagen en verwondingen gevallen. Ik vorder voor elk een maand cel en een geldboete.”

B. liet verstek gaan en werd na het incident uit het asielcentrum gezet. N. verhuisde nadien zelf naar Brussel. “Hij voelde er zich immers niet meer veilig”, zegt zijn advocaat die ontkent dat hij de aanstoker was. “Hij was diegene die naar de security wou gaan om de zaak op te lossen maar plots klappen kreeg van B. en daarop terug sloeg.” Vonnis op 14 januari. (JH)