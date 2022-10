Twee agenten lichtgewond bij ruzie tussen supporters en politie in Roeselaarse stadsderby

De voetbalderby tussen KSV Rumbeke en SK Roeselare – Daisel eindigde onbeslist. Naast het veld kwam het tot een kort incident tussen supporters van de bezoekende ploeg en de politie. Twee agenten geraakten daarbij lichtgewond.

In aanloop naar de stadsderby tussen KSV Rumbeke en SK Roeselare – Daisel werden enkele maatregelen genomen. Zo waren tickets enkel vooraf verkrijgbaar. De supporters werden ook mooi van elkaar gescheiden. Toch ontstond er een klein voorvalletje in het bezoekende vak waar een supporter Bengaals vuur bij zich had.

Bodycam

Toen de politie tussenkwam was er een opstootje. “Daarbij geraakten twee agenten lichtgewond. Er zijn onder andere bodycambeelden. De betrokken supporters mogen zich aan een protest-verbaal verwachten”, luidt het bij de politiezone RIHO. Na het voorvalletje gingen de gemoederen terug liggen. In een spannende wedstrijd werd er uiteindelijk niet gescoord. Ruzies tussen supporters waren er niet, maar het voorval waarbij er onenigheid ontstond tussen de bezoekende fans en de politie toont wel aan dat het belangrijk was dat er maatregelen werden genomen. Spijtig, want op dit niveau zou dit eigenlijk niet nodig moeten zijn”, aldus Bart Wenes, bestuurslid van KSV Rumbeke.