Twaalf maanden effectieve celstraf voor dief na bedreiging agent bij achtervolging

Een 36-jarige Roemeen is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van 12 maanden voor een gewelddadige diefstal in de Roeselaarse vestiging van Mediamarkt. Na zijn betrapping zette een agent buiten dienst de achtervolging in maar hij werd met een betonblok en een kasseisteen bedreigd.

In november 2022 stond de agent met zijn twee minderjarige kinderen aan de infobalie vlakbij de uitgang van de elektroketen. Plots merkte hij op dat Cristinel O. met gestolen spullen naar buiten liep. “Hij voelde de plicht roepen en zette de achtervolging in”, aldus de openbare aanklager.

De agent identificeerde zich en toonde zijn badge maar dat maakte weinig indruk. Tijdens zijn vlucht bedreigde O. hem met een blok van een Herashekken en een kassei zijn achtervolger. Hij kon uiteindelijk toch geklist worden. De Roemeen daagde niet op voor het proces. (LSi)