Twaalf maanden cel voor partnergeweld op kerstavond

Een 55-jarige Slovaak is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot twaalf maanden effectieve gevangenisstraf voor partnergeweld. Robert B. sloeg zijn vrouw op kerstavond zelfs met haar hoofd tegen de muur.

De onderburen hadden al veel geroep en getier gehoord toen de 43-jarige vrouw op 24 december 2021 voor hun deur stond. Het slachtoffer had een hoofdwonde en bloed in het gezicht. Ze zei enkel ‘politie’ en keerde terug naar haar appartement. In dat appartement stelde de politie van Oostende even later een ware ravage vast. Ook in de inkomhal werden bloedsporen aangetroffen. Robert B. werd opgepakt en zit sindsdien in voorhechtenis.

Bij het slachtoffer werden een hersenschudding en een neusbreuk vastgesteld. Haar broer verklaarde dat B. haar die avond meerdere vuistslagen in het gezicht had gegeven. De beklaagde sloeg haar bovendien met het hoofd tegen de muur. Volgens de getuige werd zijn zus werkelijk in het rond gegooid tijdens de ruzie. De man voegde eraan toe dat Robert B. dagelijks drinkt en altijd voor problemen zorgt. Die verklaringen werden geminimaliseerd door het slachtoffer. “Robert slaat me bijna nooit”, klonk het bij de politie.

De beklaagde gaf toe dat er ruzie gemaakt was op kerstavond, maar kon zich naar eigen zeggen niet herinneren dat hij geslagen had. De verdediging vroeg om hem voorwaarden op te leggen, maar daar ging de rechter niet op in. B. zou immers ontkennen dat hij met een alcoholprobleem kampt. Volgens de gerechtspsychiater is er ook een hoog risico op nieuw partnergeweld. “C’est ma femme, c’est ma femme, c’est normal”, zei hij zelfs toen de politie tussenbeide kwam. In het vonnis werd ook opgemerkt dat B. en zijn echtgenote zelf geen contactverbod willen. Ten slotte werd gewezen op het strafblad van de beklaagde, die eerder al veroordeeld werd voor diefstal, rijden onder invloed en exploitatie van prostitutie.