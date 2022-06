Trucker uit Ichtegem die stiefdochtertje (6) herhaaldelijk aanrandde, krijgt 37 maanden voorwaardelijke celstraf

Een 51-jarige Ichtegemnaar heeft voor de Brugse rechtbank 37 maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor aanranding van zijn zesjarige stiefdochter.

In februari 2022 stapte de moeder van het meisje naar de politie. Haar dochter had haar verteld over de seksuele handelingen die ze had moeten stellen bij G.M., die tijdens zijn verhoor tot bekentenissen overging. Hij gaf toe dat hij het meisje enkele keren gekust had op haar mond en venusheuvel. Hij liet het meisje ook zijn geslachtsdeel kussen.

In stuurcabine

Het slachtoffer vertelde dat het misbruik plaatsvond in de stuurcabine van de vrachtwagen van G.M. De vijftiger deed de gordijntjes dicht en haalde zijn geslachtsdeel boven, waarop het meisje tegen hem aan moest schuren. Toen de feiten aan het licht kwamen, werd G.M. opgepakt en zat hij vier maanden in voorhechtenis.

Vijf veroordelingen

Psychiatrisch onderzoek wees uit dat het risico op nieuwe feiten klein is bij G.M., op voorwaarde dat hij alle contact met het slachtoffer verbreekt. De rechtbank gaf hem in die omstandigheden 36 maanden voorwaardelijke celstraf en wees ook op het feit dat de man nog geen correctionele veroordelingen opliep. Hij werd wel al vijf keer veroordeeld voor verkeersinbreuken.

Aan de burgerlijke partijen moet G.M. een voorlopige schadevergoeding betalen van 5.500 euro. (AFr)