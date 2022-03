‘Treinbende’ slaat Maarten (35) in elkaar: “Ik hing vol bloed, toen ik bijkwam”

Maarten Sierens werd in de nacht van vrijdag op zaterdag in elkaar geslagen bij zijn schoonheidssalon in het centrum van Ieper. De man heeft veel pijn en vragen over het zinloos geweld. Op sociale media is zelfs sprake van homofoob geweld.

“Maar dat ben ik niet zeker”, zegt hij nu. Het zou gaan om een Franstalige ‘bende’, die met de trein kwam en een spoor van vernieling trok door de stations- en uitgaansbuurt. De politie kon enkele verdachten uit Komen oppakken. Het gaat evenwel niet om dezelfde Franstaligen, die in december het station kort en klein sloegen, en probeerden te vluchten met de trein.

Een welverdiend avondje uit met bevriende zelfstandigen uit Ieper eindigde voor Maarten Sierens (35) in een nachtmerrie. Hij houdt een gebarsten oogkas, hevige hoofdpijn, kwetsuren aan de armen en een groot onveiligheidsgevoel over aan een reeks slagen en schoppen vlakbij Santos Hair & Skin Clinic, het schoonheids- en kapsalon dat hij met zijn partner Nicolas uitbaat op de hoek van de Tempel- en Boterstraat.

“Het laatste wat ik mij herinner, is dat ik even voor drie uur vanuit de stationsbuurt alleen huiswaarts wandelde via de winkelstraten”, begint Maarten. “Ik had het gevoel dat ik achtervolgd werd. Iemand sprong plots voor mij en ik kreeg een klap. Ik probeerde nog weg te lopen, maar verloor het bewustzijn. Toen ik bijkwam, hing ik vol bloed en waren politie en hulpdiensten al ter plaatse.”

Maarten baseert zich op zijn verwondingen om de feiten te reconstrueren. “Een reeks slagen en schoppen tegen mijn hoofd en een reflex om mezelf te beschermen, want ook mijn armen doen ongelooflijk veel pijn. Ik werd overgebracht naar de spoedafdeling van het ziekenhuis, waar een barstje werd vastgesteld ter hoogte van mijn oogkas, dat verder onderzocht wordt. Door de pijn in mijn handen, kan ik zeker een week niet werken in mijn salon.”

Op sociale media was sprake van homofoob geweld. “Maar dat weet ik niet zeker. Zinloos was het wel. Ik kan me geen gezichten voor de geest halen en dat is heel ambetant. Ik hoop dat het terugkomt.”

Volgens Nico Alleman en Stefanie Minsart van danscafé Tequilabar Charlies maakte “die bende” ook de Ieperse uitgaansbuurt onveilig. “Het gaat om een agressieve groep Waalse jongeren, die de voorbije weken en jaren voor problemen zorgen”, aldus Nico. “Ik denk dat zij met de laatste trein vanuit Komen aankomen in Ieper om ’s nachts terreur te zaaien in onze stations- en uitgaansbuurt, en dan weer met de vroegste trein vertrekken richting Komen. In de nacht van vrijdag op zaterdag probeerden ze weer onze zaak binnen te raken, maar we sloten snel de deuren. Ze schopten dan maar de ruiten kapot. Voor de zoveelste keer. Wat verderop moest een verkeersbord eraan geloven. We voelen ons machteloos.”

De politie kon enkele personen oppakken en controleren. “Het gaat om een groep van een twintigtal amokmakers uit Komen, onder wie enkele minderjarigen”, bevestigt Glenn Verdru, communicatieconsulent van politiezone Arro Ieper.

In het station werd schade berokkend bij de toiletten. De laptop van een man werd er kapotgemaakt en zijn step werd meegenomen.

Deze recente incidenten doen denken aan het uitzonderlijk vandalisme van december in het station van Ieper. De jonge verdachten probeerden toen te vluchten met de trein richting Komen. Onder meer een Franse meerderjarige werd gevat en hij riskeert nu een effectieve celstraf.

“Dit keer gaat het niet om dezelfde personen, maar mogelijk wel om dezelfde motieven en werkwijze: met de trein naar Ieper reizen, louter om amok te maken”, aldus Verdru. “De politie blijft de komende weekends waakzaam.”

Maarten voelt zich niet meer veilig. “Ik kom uit een boerendorp, waar ik ’s nachts zonder zorgen kon rondwandelen. Ook de buurt van mijn salon beschouwde ik als een ‘safe haven’. Psychologische begeleiding moet mij weer op mijn gemak stellen. Jammer dat zulke mensen speciaal naar onze stad komen om te vechten.”

Nico benadrukt dat hij ook “goede Franstalige klanten” heeft. “Zij blijven welkom. Neem die hardnekkige onruststokers weg en dit wordt weer een veilige en aangename buurt.” (TP)