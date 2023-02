Treinbegeleiders controleren tot 15 februari geen tickets meer in regio Kortrijk

Treinbegeleiders blijven actie voeren, nadat een collega woensdagochtend een vuistslag kreeg in het station van Bissegem. “Tot 15 februari doen we geen controles meer”, klinkt het bij treinbegeleiders van het depot Kortrijk. De vakbonden eisen maatregelen. Een net op donderdag 9 februari gelanceerde NMBS-campagne tegen de agressie op trein- en stationspersoneel overtuigt hen niet. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

“De treinen rijden, er zijn veiligheidsrondes, maar er gebeuren tot woensdag 15 februari geen controles”, klinkt het.

De actie wordt als volgt omgeroepen op de treinen die via Kortrijk rijden: Beste reizigers, naar aanleiding van verschillende agressiegevallen afgelopen weken, zal er uit solidariteit met de betroffen collega’s en om een sterk signaal naar onze oversten te geven, op deze trein geen controle gebeuren. Alvast bedankt voor uw begrip, aldus de boodschap.

Te vaak geseponeerd

Het slachtoffer van het agressiegeval in het station van Bissegem is na verzorging in het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk weer thuis. Maar de treinbegeleider in kwestie is te sterk onder de indruk van de feiten en wil momenteel niet reageren, ook om in alle rust te kunnen herstellen.

“De dader liep een paar uur nadat hij opgepakt werd, alweer vrij rond. Dat kan je niet aanvaarden, en al zeker als slachtoffer niet. We vragen aan justitie om zo’n zaken serieuzer te nemen en ernstiger te vervolgen, want nu wordt er te vaak geseponeerd”, zegt nationaal secretaris Nicky Masscheleyn van ACOD Spoor aan Het Laatste Nieuws.