Tot tien maanden cel voor duo dat oogkas van man brak tijdens discussie over verdwenen gsm in Oostkamp

Een 29-jarige Oostkampenaar heeft voor de Brugse rechtbank tien maanden effectieve celstraf gekregen omdat hij een man een oogkasbreuk sloeg tijdens een discussie over een verdwenen gsm. Een Bruggeling kreeg bij verstek vijf maanden effectief voor zijn aandeel in de feiten.

Op 24 april vorig jaar waren Oostkampenaar G.L. (29) en Bruggeling G.R. (29) aanwezig in het appartement van het slachtoffer in Oostkamp. Eerder die dag waren er al spanningen geweest omdat de gsm van een vrouw in hun gezelschap verdwenen was. Ze hoopten die te kunnen recupereren bij het slachtoffer.

Ripdeal

Nadat ze nog iets gedronken hadden gaf G.L. plots een harde vuistslag in het gezicht van het slachtoffer, dat vluchtte naar de slaapkamer. G.R. achtervolgde hem en gaf de man vervolgens nog enkele klappen. Het slachtoffer hield aan de afranseling een gebroken oogkas over.

G.L. liep in het verleden al heel wat veroordelingen op voor geweld. In het voorjaar van 2014 kreeg hij dertig maanden voorwaardelijk voor zijn betrokkenheid bij een ripdeal met dodelijke afloop in Assebroek. Later werd die straf alsnog effectief nadat L. zijn moeder had bedreigd met een mes. (AFr)