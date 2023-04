Torhoutenaar die twaalfjarige jongen gescheurd trommelvlies sloeg riskeert acht maanden cel

Een 23-jarige Torhoutenaar riskeert voor de Brugse rechtbank acht maanden celstraf voor slagen aan een twaalfjarig kind. De jongen hield er een gescheurd trommelvlies aan over.

Op 15 augustus vorig jaar verbleef het slachtoffer bij A.A. De toen twaalfjarige jongen is de zoon van een bevriend koppel. A.A. vroeg hem op een bepaald moment om zijn schoenen uit de zetel te halen.

Twaalf slagen

Toen de jongen meermaals weigerde om dat te doen, sloegen bij A.A. de stoppen door. “Hij sleurde de jongen uit de zetel en gaf hem een twaalftal slagen met de vlakke hand”, verduidelijkte de procureur. “Hij greep hem bij de keel, duwde hem tegen de zetel en gaf hem vervolgens nog enkele klappen.”

Gescheurd trommelvlies

De gevolgen waren niet min. De jongen hield aan de afranseling een gescheurd trommelvlies en een bloeduitstorting op zijn kaak over. “Ik heb hem twee of drie slagen gegeven en dat was verkeerd”, vertelde A.A. op zijn proces. “Maar hij was al de hele tijd onbeleefd.”

A.A. vroeg een werkstraf en de procureur verzette zich daar niet tegen. De uitspraak volgt op 15 mei. (AFr)