Torhoutenaar (23) die seks had met veertienjarig lief riskeert achttien maanden cel

Een 23-jarige Torhoutenaar riskeert achttien maanden voorwaardelijke celstraf voor aanranding van een veertienjarig meisje. Hij gaf haar ook een vuistslag.

Op 28 februari 2021 greep C.L. het toen veertienjarige slachtoffer in Oostende bij de keel en gaf haar een vuistslag in het gezicht. Het meisje had een vriendin verteld dat L. haar verkracht had in de kerstperiode van 2020 en volgens de twintiger was dat een leugen. Volgens hem gebeurde alles met wederzijdse toestemming.

Vervolgd voor aanranding

Omdat een veertienjarige wettelijk gezien geen instemming kan geven voor seks, werd C.L. vervolgd voor aanranding. “Ik wist niet dat dit strafbaar was”, vertelde hij maandag op zijn proces. “Die vuistslag was een fout. Toen ze die zaken over mij beweerde sloegen de stoppen door.”

C.L. liep in het verleden al zes veroordelingen op voor onder meer verkeersinbreuken, diefstal en drugs. De rechtbank doet uitspraak op 24 april. (AFr)