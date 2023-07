Topchef Willem Hiele verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen wil Willem Hiele voor de correctionele rechtbank brengen voor opzettelijke slagen en verwondingen. De raadkamer zal moeten beslissen over de eventuele verwijzing van de sterrenchef. Volgens De Morgen speelden de feiten zich af in het restaurant van Hiele.

Willem Hiele opende in de zomer van 2022 een nieuw restaurant in Oudenburg. In Restaurant Willem Hiele zou de sterrenchef in november rake klappen uitgedeeld hebben aan een werknemer. In die periode bleef de nieuwe zaak zonder duidelijke reden plots een tweetal maanden gesloten.

Na afloop van het onderzoek heeft het Brugse parket beslist dat het Hiele voor de rechter wil brengen. In de eindvordering wordt aan de raadkamer gevraagd om de chef-kok naar de correctionele rechtbank te verwijzen voor opzettelijke slagen en verwondingen, met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De Brugse raadkamer zal zich in principe in het najaar over de kwestie buigen.