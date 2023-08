Topchef Willem Hiele verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen: “Het geweld kwam helemaal uit het niets”

De Brugse afdeling van het parket van West-Vlaanderen wil Willem Hiele voor de correctionele rechtbank brengen voor opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid. “Mijn cliënt werd in elkaar geslagen op het einde van een service, het geweld kwam uit het niets”, zegt de advocate van het slachtoffer.

Willem Hiele opende in de zomer van 2022 een nieuw restaurant in Oudenburg. In Restaurant Willem Hiele zou de sterrenchef in november rake klappen uitgedeeld hebben aan een werknemer. “Het gebeurde op het einde van een service. Er zaten nog enkele gasten in de zaak toen de chef, een beer van een vent, mijn cliënt te lijf ging. Het geweld kwam helemaal uit het niets”, zegt Nina Van Eeckhaut, de advocate van het slachtoffer.

De zaalmedewerker kon om hulp roepen, waarop andere personeelsleden tussenbeide kwamen. “Mijn cliënt was fysiek nogal toegetakeld, maar kampt tot op vandaag nog altijd met de psychische gevolgen van het geweld. Vooral het feit dat hij geen idee heeft waarom hij aangevallen werd, is lastig om dragen. Wat ook onduidelijk is: wat zou er gebeurd zijn mocht niemand hem ter hulp geschoten zijn? In zijn beleving zou chef Hiele waarschijnlijk gewoon doorgegaan zijn met het geweld en wie weet wat de gevolgen dan hadden kunnen zijn”, zegt meester Van Eeckhaut.

Na de feiten bleef Restaurant Willem Hiele plots een tweetal maanden gesloten. “Om medische redenen”, klonk het toen. Pas begin dit jaar is de zaak opnieuw open gegaan. “2022 was een jaar waarin ik mijn grenzen als chef heb verlegd, maar ook als mens op mijn limieten ben gestoten”, schreef Willem Hiele toen op sociale media.

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, heeft het onderzoek nu afgerond en wil Hiele voor de rechter brengen. In de eindvordering wordt aan de raadkamer gevraagd om de chef-kok naar de correctionele rechtbank te verwijzen voor opzettelijke slagen en verwondingen, met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Willem Hiele riskeert in dat geval een celstraf tot twee jaar. De Brugse raadkamer zal in principe in het najaar beslissen of Hiele voor de rechter moet verschijnen.

De advocaat van Willem Hiele reageert verrast op het nieuws. “Wij zijn nog niet op de hoogte gebracht van de eindvordering van het parket en hebben ook het dossier zelf nog niet kunnen inkijken”, zegt meester Michael Verhaeghe. “Ik ben dan ook verbaasd dat het parket hierover al communiceert. Erg netjes is dat niet”, vindt hij.