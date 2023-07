Toiletdame Pascale (42) werd vorig jaar aangerand, maar geeft zich niet gewonnen

“Ik ben bang, ja. Maar als ik hier niet meer sta, dan heeft hij gewonnen.” Toiletdame Pascale Kiekens (42) doet haar verhaal nadat ze vorig jaar in augustus aangerand werd in de toiletten op de zeedijk aan de Paul de Smet de Naeyerstraat. De politie lanceert nu een oproep naar getuigen.

De feiten dateren van 22 augustus 2022. Pascale stond zoals steeds in voor de toiletten onderaan de zeedijk op het strand. “Ik doe dat al lang, het is mijn leven”, vertelt ze. “Ik heb me altijd veilig gevoeld, tot vorig jaar in augustus. Een man was al enkele keren naar het toilet geweest. Hij zat samen met vrienden de hele middag in de beachbar vlakbij. De eerste keer kwam hij langs omstreeks 16 uur, daarna nog een keer een 20-tal minuten later en de laatste keer was kort voor 17 uur.”

Uithaal met elleboog

Het is tijdens zijn laatste toiletbezoek dat de man toesloeg. “Ik was helemaal alleen in het toilet”, gaat Pascale verder. “Hij moet het moment afgewacht hebben tot ik alleen was. Op een gegeven moment riep hij me toe dat er een probleem was. Ik ging kijken, zonder te weten wat hij van plan was. Daar duwde hij me tegen de muur en trok mijn rok omhoog terwijl hij ‘shhttt’ zei. Ik zag mijn kans schoon om tot twee keer toe met mijn elleboog uit te halen. Dat zorgde ervoor dat hij achteroverviel.”

Pascale nam de benen en kwam EHBO’er Yanni tegen. De man die haar net had proberen aan te randen, liep haar meteen achterna. Yanni probeerde de man nog tegen te houden, maar dat mislukte. “Ik ben er zeker van dat hij mij verkracht zou hebben”, weet Pascale. “Gelukkig kon ik uithalen en was hij dronken.” De dader liep weg in de richting van de Paul de Smet de Naeyerstraat, vergezeld van een van zijn vrienden.

Even getwijfeld

Pascale is ondertussen weer gestart aan haar zomer op de Middelkerkse zeedijk. “Ik heb even getwijfeld en ik ben bang, ja”, zegt Pascale. “Maar als ik ermee stop, dan heeft hij gewonnen. Ik ben inderdaad bang dat hij terugkomt, maar ik wil me niet gewonnen geven. Ook mijn 17-jarig nichtje staat hier soms en ik ben vooral bang voor haar. Al staan we vanaf dit jaar veiliger. Er werd een container geplaatst op de zeedijk en sindsdien bevinden de toiletten zich op de zeedijk. Er is hier veel meer passage. Nochtans was er die dag veel volk op het strand, wat het was een zonnig zondag. Maar dat deerde hem blijkbaar niet.”

De politie van Middelkerke heeft nu een opsporingsbericht verspreid met de beelden van die bewuste dag. “Het gaat om een man met een leeftijd tussen de 30 en de 35 jaar met een bruine of getaande huid”, duidt commissaris Stijn Popeye, hoofd van de recherche bij politiezone Middelkerke. “De man zou volgens onze inschattingen tussen de 1,70 en de 1,75 m groot zijn. Op het moment van de feiten had de man zwart kort geschoren haar, droeg hij een zwarte t-shirt, een zwarte korte broek en badslippers. In zijn linkeroor had hij een oorbel met een kruis.” De dader was vergezeld van twee andere mannen tijdens zijn bezoek aan de beachbar. “Vermoedelijk zijn die twee andere mannen niet op de hoogte van de feiten die door hun vriend werden gepleegd”, vervolgt de politiecommissaris. “Het onderzoek loopt nog steeds. We hopen op tips die het in een stroomversnelling kunnen brengen.

“Ik hoop dat ze die man vinden, want pas dan zal ik helemaal tot rust kunnen komen. Ik ben er nu gelukkig aan kunnen ontsnappen, maar dit was ongetwijfeld niet de eerste keer. Als je zoiets durft op klaarlichte dag, dan heb je dat nog gedaan”, besluit Pascale.

Als iemand iets gezien heeft, de mannen kent of iets opgevangen heeft, wordt gevraagd de politie te contacteren op het gratis nummer 0800 30 300 of mail naar opsporingen@police.belgium.be.