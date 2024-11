“Toen ze hem afwees, begon de nachtmerrie”: rechter beveelt internering hardleerse stalker uit Oostende

De Brugse strafrechtbank heeft de internering bevolen van een 43-jarige Oostendenaar, die drie vrouwen belaagde. Bij verstek had de man nog 37 maanden cel gekregen.

In 2017 raakte K.J. (43) geobsedeerd door een vrouw die hem had aangesproken op de bierblikjes die hij liet rondslingeren. “Maar toen ze hem afwees, begon de nachtmerrie”, pleitte de advocate van de vrouw. K.J. achtervolgde haar constant en spuwde haar zelfs in het gezicht. “Ik zal haar nooit met rust laten”, dreigde hij tegen haar moeder.

In februari 2018 begon K.J. een andere vrouw te stalken met wie hij in 2005 een kortstondige relatie had gehad. “Wanneer ga je zelfmoord plegen?”, klonk het in een bericht. Hij smeerde een boterkoek uit op haar voordeur in Vlissegem en liet er zelfs het naambordje van de grafzerk van haar overleden vader achter op de stoep.

Het derde slachtoffer, een politieagente, voelde zich vijf maanden lang gevolgd door K.J., die uiteindelijk op 1 februari 2022 werd opgepakt. De man had toen een dolk op zak.

Begin dit jaar kreeg J. 37 maanden effectief. Omdat hij zijn kat stuurde naar het proces, beval de rechtbank zijn onmiddellijke aanhouding. In de gevangenis tekende J. verzet aan en een psychiater kwam tot de conclusie dat hij ontoerekeningsvatbaar is. De procureur vroeg daarom de internering.

De verdediging vroeg tevergeefs de vrijspraak en verwees naar het definitieve verslag dat stelt dat een interneringsmaatregel of een opname in een instelling niet langer noodzakelijk is. Maar de procureur kaatste de bal terug. “Een internering kan ook in de vorm van een ambulante behandeling”, stelde hij. (AFr)