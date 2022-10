Toch schade aan schilderij ‘Meisje met de parel’ na actie van Brugse klimaatactivist

Het beroemde schilderij ‘Meisje met de parel’ van Johannes Vermeer, dat donderdag door drie Belgische klimaatactivisten besmeurd werd in het Mauritshuis in Den Haag, heeft toch lichte schade opgelopen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Een van de mannen plakte zichzelf vast aan het beglaasde kunstwerk, terwijl een andere soep over hem heen gooide. Het Openbaar Ministerie meldt nu dat het onderzoek nog loopt, er wordt onder meer nog een schaderapport verwacht. Het drietal zal in elk geval dit weekend nog vastzitten, na het weekend neemt het Openbaar Ministerie een vervolgbeslissing.

Het kunstwerk zelf liep geen schade op doordat het achter glas zit, maar de lijst wel is beschadigd. Vrijdagmiddag kon het schilderij weer worden teruggeplaatst in de zaal van het Mauritshuis.

De mannen die zijn opgepakt, hebben de Belgische nationaliteit. Het gaat om een man van 42 en twee mannen van 45 jaar oud. Een van hen is Wouter Mouton, die eerder klimaatacties in België hield. Hij verstoorde eerder al de Ronde van Vlaanderen door het parcours op te rennen tijdens de eindsprint. Op beelden was te zien dat Mouton degene was die zich vastplakte aan het beglaasde schilderij.

(Belga/MF)